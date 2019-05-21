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Максима Галкина обвинили в провале Лазарева на «Евровидении»

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Максим Галкин

ФОТО: Instagram

По мнению пользователей Сети, юморист увел аудиторию Лазарева, пишет Экспресс-газета.

Юмориста Максима Галкина обвинили в провале Сергея Лазарева на «Евровидении» в Тель-Авиве. Дело в том, что выступление супруга Аллы Пугачевой в Израиле практически совпало по времени с музыкальным конкурсом, который проводился в этой же стране. По мнению многих пользователей Сети, именно Галкин «увел половину аудитории», которая должна была голосовать за Лазарева.

Накануне юморист опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram видеозапись, на которой он трогательно приветствует поклонников и получает от них цветы. Ну а после выступления фанаты буквально обступили артиста — поток желающих сфотографироваться не иссякал очень долго.

«Спасибо, Тель-Авив, за фантастический прием! Вы так сегодня смеялись, что мне хотелось тоже послушать и посмотреть с вашей стороны из зала собственный концерт. Вы прекрасны! Впереди Хайфа, Ашдод, Ришон и Беэр-Шева!» — написал Галкин.

Однако многим пользователям Интернета не понравилось, что гастрольный тур юмориста совпал по времени с «Евровидением». «Увел половину аудитории, которая должна была голосовать за Лазарева», — написал один из подписчиков. Другие, впрочем, посчитали, что Галкина пригласили, чтобы «исправить ошибки» российского певца и «показать мастер-класс». Сам Лазарев пока никак не отреагировал на распространившуюся информацию.

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