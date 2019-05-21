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Светлана Бондарчук впервые показала новорожденных малышей
С прибавлением в семействе

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Светлана Бондарчук

ФОТО: Скриншот с Instagram

Российская модель и телеведущая опубликовала трогательное видео на своей странице Instagram.

Известная модель и телеведущая Светлана Бондарчук сообщила поклонникам радостную новость: в ее семье пополнение. Правда, на свет появились не дети, а крохотные щенята. Судя по всему, на днях собака теледивы - лабрадудль Фанни родила детенышей, и теперь малыши от матери не отходят ни на шаг.

На своей странице Бондарчук опубликовала трогательное видео, которое очаровало не только фанатов ведущей, но и коллег из мира шоу-бизнеса, сообщают Дни.ру.

«Три девочки и два мальчика», — подписала умилительный ролик звезда.

Поклонники не смогли сдержать эмоций при виде крохотных щенят. Свое восхищение малышами выразили также Глюкоза, телеведущие Елена Летучая и Ляйсан Утяшева и дизайнер Катя Добрякова. Новорожденные крохи собрали большое количество комплиментов.

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