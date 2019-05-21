Светлана Бондарчук впервые показала новорожденных малышей

Известная модель и телеведущая Светлана Бондарчук сообщила поклонникам радостную новость: в ее семье пополнение. Правда, на свет появились не дети, а крохотные щенята. Судя по всему, на днях собака теледивы - лабрадудль Фанни родила детенышей, и теперь малыши от матери не отходят ни на шаг.