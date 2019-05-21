Три продукта, которые необходимо употреблять ежедневно

В Корнельском университете были проведены исследования, по результатам которых стало ясно, что человек более двухсот раз в сутки думает о том, что поесть, какое блюдо или напиток выбрать. Выбирают когда, что и в каких количествах купить, и что из этого потом приготовить. Конечно, ученые согласны с тем, что питание должно быть максимально разнообразным, но при этом есть несколько продуктов, который в любом случае должны присутствовать в рационе каждого человека каждый день.

Овес (не в хлопьях)

Наиболее подходящим продуктом является овсяная каша, которая изготовлена не из овсяных хлопьев, а из полноценных овсяных злаков. Эксперты утверждают, что овес является отличным гарниром, из него получаются вкусные завтраки и большое количество различных блюд.

Специалисты не могут оценить пользу овса для организма, так как они считают ее неоценимой. Овес содержит в себе большое количество полезных веществ - кальций, магний, фосфор, цинк, селен. Также в нем содержатся все витамины группы В. Овсянку можно употреблять не только тем, у кого со здоровьем все в порядке, но и людям, которые страдают от разнообразных нарушений и заболеваний - анемии, лишнего веса, нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, слабого сердца.

Яйца

Благодаря последним исследования ученые выяснили, что утверждение о большом содержании холестерина является ошибочным. Теперь рекомендовано ежедневно добавлять в свой рацион яйца. Поддержание хорошей физической формы, помощь в укреплении здоровья, улучшении памяти и умственных способностей - все это происходит благодаря ежедневному употреблению яиц.

Кефир

Американские ученые считают, что помимо вышеперечисленных продуктов регулярно в рационе должен присутствовать любой натуральный кисломолочный продукт, например, кефир. Кефир отличается повышенным содержанием кальция, который является незаменимым для правильного развития и укрепления костей, зубной эмали, ногтей и волос и для здоровья всего организма.