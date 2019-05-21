Ученые: Млечный Путь пробило неизвестное гигантское космическое тело в миллион раз больше Солнца

«Мы не можем сравнить это явление ни с каким светящимся объектом, который наблюдали до этого. Это нечто намного массивнее звезды. Нечто в миллион раз массивнее нашего Солнца. Звезд такой массы просто нет. Мы не можем этого объяснить. Если бы речь шла о черной дыре, то она должна была бы быть такой же сверхмассивной, как та, что находится в центре нашей галактики», — рассказала Бонака Live Science.

На ее взгляд, нельзя исключать возможность существования в Млечном Пути второй сверхмассивной черной дыры, но в этом случае можно было бы заметить признаки ее присутствия - вспышки или излучение. Но этого нет, в большинстве крупных галактик наблюдается всего одна сверхмассивная черная дыра в центре. Бонака предположила, что «пулевое отверстие» - это большой сгусток темной материи, пусть и неоднородный.