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Ученые: Млечный Путь пробило неизвестное гигантское космическое тело в миллион раз больше Солнца
Чем это угрожает Земле?

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Млечный Путь. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Ученые пребывают в шоке, обнаружив дыру в родной галактике, пишет Topnews.

Сотрудники Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики растерялись, обнаружив, по их словам, что нечто «неизвестное, плотное, невидимое через телескопы и состоящее, скорее всего, не из обычной материи, словно пуля пронзило и сделало гигантские дыры внутри нашей галактики Млечный Путь». Доказательства своего неприятного открытия они представили на состоявшейся недавно конференции Американского физического общества в американском Денвере.

Доклад на эту тему представила астрофизик Анна Бонака. Именно ей приписывается открытие «дыр в Млечном пути». По ее словам, отверстия в нашей галактике расположены в самом длинном звездном потоке GD-1. По сути, это - группа звезд, которые передвигаются вдоль орбиты галактик. Ранее, до Большого Взрыва, они были небольшим шаровым скоплением или карликовой галактикой, а теперь разлетаются в разных направлениях вселенной.
 
Астрофизик оьбнаружила, что у GD-1 есть второй разрыв, причем с рваными краями — словно нечто огромное пробило поток не так давно и утащило за собой часть звезд под действием громадной силы притяжения.

«Мы не можем сравнить это явление ни с каким светящимся объектом, который наблюдали до этого. Это нечто намного массивнее звезды. Нечто в миллион раз массивнее нашего Солнца. Звезд такой массы просто нет. Мы не можем этого объяснить. Если бы речь шла о черной дыре, то она должна была бы быть такой же сверхмассивной, как та, что находится в центре нашей галактики», — рассказала Бонака Live Science.

На ее взгляд, нельзя исключать возможность существования в Млечном Пути второй сверхмассивной черной дыры, но в этом случае можно было бы заметить признаки ее присутствия - вспышки или излучение. Но этого нет, в большинстве крупных галактик наблюдается всего одна сверхмассивная черная дыра в центре. Бонака предположила, что «пулевое отверстие» - это большой сгусток темной материи, пусть и неоднородный.

 

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