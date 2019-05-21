Вт, 21.05.2019
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  • Галерея: Наталья Водянова подчеркнула безупречную фигуру полупрозрачным платьем

Галерея: Наталья Водянова подчеркнула безупречную фигуру полупрозрачным платьем
Мать пятерых детей!

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37-летняя Наталья Водянова опубликовала в Instagram снимок в платье Versace, подол которого многим напомнил хвост русалки. Этот наряд модель выбрала для Каннского фестиваля. 

Супермодель Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны. Знаменитость появилась на красной дорожке в новом сногсшибательном платье.

Поклонники супермодели остались в восторге от ее образа. Многие были поражены, в какой замечательной форме находится Водянова, которая является матерью пятерых детей. «Какая вы прекрасная!», «Невероятно красиво, ваш вкус безупречен», «Платье сногсшибательное!», «Как русалка», — восхитились фоловеры модели.   

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