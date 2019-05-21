Галерея: Наталья Водянова подчеркнула безупречную фигуру полупрозрачным платьем

Супермодель Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны. Знаменитость появилась на красной дорожке в новом сногсшибательном платье.

Поклонники супермодели остались в восторге от ее образа. Многие были поражены, в какой замечательной форме находится Водянова, которая является матерью пятерых детей. «Какая вы прекрасная!», «Невероятно красиво, ваш вкус безупречен», «Платье сногсшибательное!», «Как русалка», — восхитились фоловеры модели.