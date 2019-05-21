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Названы самые популярные клички собак у россиян
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Такса. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Кинологи, в частности, отмечают тенденцию называть хвостатых именами героев популярной саги «Игра престолов».

Россияне предпочитают называть своих собак в честь греческих богов и популярных киногероев. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Так, в десятку популярных попали такие клички, как Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь и Глория.

Специалист также отметил тенденцию называть хвостатых именами героев популярной саги «Игра престолов», но в лидеры по популярности они не входят. Кинолог отметил, что чаще всего встречается Джон Сноу, Арья, Санса.

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