Керсти Кальюлайд крепко высказалась об Эстонии в британских СМИ

Кальюлайд рассказала The Guardian, что надела толстовку из-за словесных нападок на эстонских журналистов. «Это может привести к самоцензуре в том смысле, что все решат не произносить больше крепких словечек и не разговаривать вообще. Я не хочу, чтобы такое случилось», - сказала президент в интервью во дворце Кадриорг.