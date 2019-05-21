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  • Керсти Кальюлайд крепко высказалась об Эстонии в британских СМИ

Керсти Кальюлайд крепко высказалась об Эстонии в британских СМИ

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President Kersti Kaljulaid

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Иностранные СМИ обеспокоены свободой прессы в Эстонии после прихода к власти Консервативной партии. По словам президента Кальюлайд, вся проблема в том, что журналисты боятся переводить точь-в-точь так называемый shitstorm (крепкие выражения, словесный понос), пишет Elu24.

В британском издании The Guardian во вторник была напечатана статья о появлении правых экстремистов в Эстонии. В этой статье отметилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пришедшая в конце апреля на заседание Рийгикогу в свитшотке с надписью «Слово свободно».

Кальюлайд рассказала The Guardian, что надела толстовку из-за словесных нападок на эстонских журналистов. «Это может привести к самоцензуре в том смысле, что все решат не произносить больше крепких словечек и не разговаривать вообще. Я не хочу, чтобы такое случилось», - сказала президент в интервью во дворце Кадриорг.

The Guardian также упоминает о протесте президента, когда госпожа Кальюлайд покинула зал во время присяги Марти Куусика - нового министра ИТ и торговли. В прессе распространялись слухи, что Куусик применяет домашнее насилие. Затем Март Хельме назвал президента «эмоционально неуравновешенной женщиной».

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