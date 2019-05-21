«Не успеваю даже пискнуть»: Анна Михалкова заявила о проблемах в своей семье

Творческая династия Михалковых широко известна в России и за ее пределами. Но у семьи,в которой каждый по‑своему одарен, есть и свои недостатки. 45-летняя Анна Михалкова пожаловалась на сложности жизни с «исключительными личностями», пишет Cosmo.
Актриса опубликовала в блоге селфи, сделанное в машине после рабочего дня. На снимке Анна, одетая в голубую рубашку с цветочным принтом и джинсовку, смотрит в камеру телефона. Она выглядит очень уставшей.
В подписи к фото звезда призналась, что ей часто приходится помогать родным справляться с психологическими проблемами и плохим настроением. «У каждого своя концертная программа! Кто потерял смысл в жизни, кто почувствовал себя непонятым гением, кто хандрит, у кого просто плохое настроение, кому нездоровится! Так как их много,я не успеваю даже пискнуть по поводу того, что у меня тоже что-то не так в жизни», — пожаловалась Анна.
Старшая дочь Никиты Михалкова рассказала, что за много лет уже научилась находить причины недовольства близких. Первая — переходный возраст. Вторая — полнолуние. На настроение также влияют изменения погоды и резкий ветер. А если этих причин нет,то плохое настроение не нужно объяснять — оно просто бывает.
Написать пост Анну побудило желание донести до близких: у нее тоже бывают проблемы. И порой все вышеперечисленные причины разом наваливаются и на нее. Актриса попросила родственников перестать воспринимать ее как человека, у которого всё всегда хорошо.
Анна Михалкова считает свою жизнь счастливой и действительно заслужила репутацию оптимистичного и счастливого человека. Но и у нее есть свои проблемы. Недавно ради избавления от гипертонии звезда похудела на 15 килограммов. Актриса признается, что завидует шикарно выглядящим женщинам типажа Светланы Ходченковой.