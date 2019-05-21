«Не успеваю даже пискнуть»: Анна Михалкова заявила о проблемах в своей семье

Актриса опубликовала в блоге селфи, сделанное в машине после рабочего дня. На снимке Анна, одетая в голубую рубашку с цветочным принтом и джинсовку, смотрит в камеру телефона. Она выглядит очень уставшей.

instagram.com/anikiti4na/

В подписи к фото звезда призналась, что ей часто приходится помогать родным справляться с психологическими проблемами и плохим настроением. «У каждого своя концертная программа! Кто потерял смысл в жизни, кто почувствовал себя непонятым гением, кто хандрит, у кого просто плохое настроение, кому нездоровится! Так как их много,я не успеваю даже пискнуть по поводу того, что у меня тоже что-то не так в жизни», — пожаловалась Анна.

Старшая дочь Никиты Михалкова рассказала, что за много лет уже научилась находить причины недовольства близких. Первая — переходный возраст. Вторая — полнолуние. На настроение также влияют изменения погоды и резкий ветер. А если этих причин нет,то плохое настроение не нужно объяснять — оно просто бывает.

instagram.com/anikiti4na

Написать пост Анну побудило желание донести до близких: у нее тоже бывают проблемы. И порой все вышеперечисленные причины разом наваливаются и на нее. Актриса попросила родственников перестать воспринимать ее как человека, у которого всё всегда хорошо.