Из одежды на них только цветы! Смотрите, как проходит Сhelsea Flower Show

Организаторы выставки не смогли отказаться и от экстравагантных приемов, привлекающих внимание. На входе посетителей встречала полностью обнаженная женщина, тело которой было украшено узором из цветов. Она позировала на фоне клумб и цветов и вызывала восторги у собравшихся.