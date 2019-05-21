Вт, 21.05.2019
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  • Из одежды на них только цветы! Смотрите, как проходит Сhelsea Flower Show

Из одежды на них только цветы! Смотрите, как проходит Сhelsea Flower Show

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Chelsea Flower Show — престижная выставка садового дизайна в Лондоне, организуемая королевским обществом садоводов Великобритании (RHS) ежегодно в районе Челси. В этом году праздник цветов проходит с 21 по 29 мая, сообщает Elu24.

Организаторы выставки не смогли отказаться и от экстравагантных приемов, привлекающих внимание. На входе посетителей встречала полностью обнаженная женщина, тело которой было украшено узором из цветов. Она позировала на фоне клумб и цветов и вызывала восторги у собравшихся.

На мероприятие прибыла королева Елизавета II. Свой сад Back to Nature, созданный в рамках открывающейся выставки, ей показала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

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