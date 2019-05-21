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Транссексуал Сюзанна Леэди: «один из членов Консервативной партии - мой раб»
Политики играют в садо-мазо!

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Транссексуал Сюзанна Леэди

ФОТО: Kuvatõmmis saatest

Известный эстонский транссексуал Сюзанна Леэди рассказала в передаче Kuuuurija, что один член партии EKRE является ее рабом, пишет Elu24.

Родившаяся мужчиной, а теперь женщина Сюзанна, предлагающая эротический массаж, поведала в программе Kuuuurija об одном своем гетеросексуальном клиенте, которого она сделала своим рабом в сесуальных играх.

«Члены партии EKRЕ говорят, что они такие порядочные, и для них все эти транссексуалы - не люди, но на самом деле один член партии иногда исполняет роль моего раба», - рассказала Сюзанна в эфире.

С рабами Сюзанна может делать все, что угодно, например, одного своего клиента Сюзанна избивает так, что «что вся его задница оказывается в крови».

Хотя Сюзанна не раскрыла имя любящего игры садо-мазо политика, она подтвердила, что он известен. «Он не так знаменит, как Яаак Мадисон или Март Хельме, но я верю, что люди его знают», - сказала транссексуал.

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