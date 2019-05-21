Транссексуал Сюзанна Леэди: «один из членов Консервативной партии - мой раб»

Родившаяся мужчиной, а теперь женщина Сюзанна, предлагающая эротический массаж, поведала в программе Kuuuurija об одном своем гетеросексуальном клиенте, которого она сделала своим рабом в сесуальных играх.

«Члены партии EKRЕ говорят, что они такие порядочные, и для них все эти транссексуалы - не люди, но на самом деле один член партии иногда исполняет роль моего раба», - рассказала Сюзанна в эфире.

С рабами Сюзанна может делать все, что угодно, например, одного своего клиента Сюзанна избивает так, что «что вся его задница оказывается в крови».