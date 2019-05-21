Британская телеведущая призналась, как в прошлом Меган Маркл просила найти ей знаменитого британца

Британская ведущая даже предложила ей несколько вариантов знакомств, но актриса начала ее игнорировать сразу после своей встречи с принцем Гарри, пишет Teleprogramma.pro.
Британская телеведущая Лиззи Канди рассказала, что нынешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл в прошлом разыскивала знаменитых британцев.
Канди познакомилась с Маркл в 2013 году в Лондоне практически сразу после ее развода с первым мужем Тревором Энгельсоном. Актриса пожаловалась, что сейчас одинока и очень любит британских мужчин. Ведущая вызвалась ей помочь и предложила несколько кандидатур. Женщины поддерживали связь в течение нескольких лет, но в один вечер Маркл резко прекратила какие-либо контакты. Перед этим будущая герцогиня рассказала, что собирается встретиться с принцем Гарри.
«В тот вечер она поехала на такси на вечеринку к принцу Гарри, а на следующий вечер пошла с ним на свидание. Больше я от нее ничего не слышала. Никогда», — сообщила Канди Daily Mail.
Она добавила, что разрыв Маркл всех связей с представителями СМИ был продиктован требованиями Кенсингтонского дворца, однако Канди осталась недовольна таким поворотом и назвала Маркл карьеристкой.