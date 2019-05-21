Британская телеведущая призналась, как в прошлом Меган Маркл просила найти ей знаменитого британца

Канди познакомилась с Маркл в 2013 году в Лондоне практически сразу после ее развода с первым мужем Тревором Энгельсоном. Актриса пожаловалась, что сейчас одинока и очень любит британских мужчин. Ведущая вызвалась ей помочь и предложила несколько кандидатур. Женщины поддерживали связь в течение нескольких лет, но в один вечер Маркл резко прекратила какие-либо контакты. Перед этим будущая герцогиня рассказала, что собирается встретиться с принцем Гарри.