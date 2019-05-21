Вт, 21.05.2019
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Британская телеведущая призналась, как в прошлом Меган Маркл просила найти ей знаменитого британца

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Меган Маркл.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

Британская ведущая даже предложила ей несколько вариантов знакомств, но актриса начала ее игнорировать сразу после своей встречи с принцем Гарри, пишет Teleprogramma.pro.

Британская телеведущая Лиззи Канди рассказала, что нынешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл в прошлом разыскивала знаменитых британцев.

Канди познакомилась с Маркл в 2013 году в Лондоне практически сразу после ее развода с первым мужем Тревором Энгельсоном. Актриса пожаловалась, что сейчас одинока и очень любит британских мужчин. Ведущая вызвалась ей помочь и предложила несколько кандидатур. Женщины поддерживали связь в течение нескольких лет, но в один вечер Маркл резко прекратила какие-либо контакты. Перед этим будущая герцогиня рассказала, что собирается встретиться с принцем Гарри.

«В тот вечер она поехала на такси на вечеринку к принцу Гарри, а на следующий вечер пошла с ним на свидание. Больше я от нее ничего не слышала. Никогда», — сообщила Канди Daily Mail.

Она добавила, что разрыв Маркл всех связей с представителями СМИ был продиктован требованиями Кенсингтонского дворца, однако Канди осталась недовольна таким поворотом и назвала Маркл карьеристкой.

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