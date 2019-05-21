Семья жанны Фриске собирается посадить за решетку Дмитрия Шепелева

Несколько дней назад сотрудники фонда сообщили, что получили 7,98 миллиона рублей (примерно 110 000 евро) от родственников скончавшейся звезды, однако, по словам Натальи, она не участвовала ни в каких имущественных сделках, и о новостях, связанных с погашением долга, узнала только из прессы.

По мнению сестры теледивы, продать имущество Фриске мог супруг артистки телеведущий Дмитрий Шепелев. Однако в таком случае, считает Наталья, он нарушил закон.

«Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе», — цитирует сестру Фриске Teleprogramma.pro.

Впрочем, это пока только предположения. Источник средств, перечисленных на счет «Русфонда», точно не известен. Так или иначе, часть задолженности оказалась погашена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд принял сторону благотворительной организации «Русфонд», которая потребовала вернуть родственников Фриске 21 миллион рублей (примерно 288 000 евро). По словам представителей организации, деньги были собраны на лечение, однако близкие певицы присвоили их себе.