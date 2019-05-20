«Как после концлагеря»: подруга Быстрицкой потребовала потребовала расследовать странную смерть актрисы

Подруга ушедшей из жизни актрисы Зинаида Кириенко ужаснулась у гроба легендарной артистки.
В минувшем апреле в возрасте 91 года ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Сестра знаменитости, долгие годы проживавшая в Израиле, прилетела в Россию, где помощница Быстрицкой Ксения Рубцова подала на женщину в суд.
«Софья Абрамовна прилетала крайне редко из Израиля, только когда ей было нужно. Ксения стала курочкой, которая несла золотые яички. Она осталась только близкой подругой, когда у Быстрицкой уже не было работы», - заявила она в программе «Ты не поверишь!».
На этом фоне актриса Зинаида Кириенко поделилась своим беспокойством относительно состояния Элины Быстрицкой на тот момент, когда она была доставлена в больницу.
«Недавно я была на похоронах Элины Быстрицкой, с которой у нас всегда складывались добрые отношения. Вы даже не представляете... Мне кажется, это требует расследования, потому что в гробу у нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак - прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле», - приводит ее слова «Дни.ру».
Кириенко отметила, что Быстрицкая «лежала в гробу вся усохшая, истощенная, как ребенок».
Также издание отмечает, что истощенный внешний вид на похоронах Быстрицкой отметили и ее поклонники.
«Она как после концлагеря!» - шептались люди.
По неподтвержденным данным, сестра актрисы никого к ней не подпускала с сентября 2018 года.