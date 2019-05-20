«Как после концлагеря»: подруга Быстрицкой потребовала потребовала расследовать странную смерть актрисы

В минувшем апреле в возрасте 91 года ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Сестра знаменитости, долгие годы проживавшая в Израиле, прилетела в Россию, где помощница Быстрицкой Ксения Рубцова подала на женщину в суд.

По словам адвоката, София Шигельман брала у Быстрицкой крупные денежные суммы и даже якобы переписала на себя квартиру, причем отправку денежных сумм в Израиль подтверждает и Рубцова.

«Софья Абрамовна прилетала крайне редко из Израиля, только когда ей было нужно. Ксения стала курочкой, которая несла золотые яички. Она осталась только близкой подругой, когда у Быстрицкой уже не было работы», - заявила она в программе «Ты не поверишь!».

Сама Шигельман ранее говорила о том, что прилетала к Элине Быстрицкой в прошлом месяце и застала ее в тяжелом состоянии. При этом она обнаружила, что из квартиры исчезли многие вещи и обвинила Рубцову в выводе крупных сумм со счетов актрисы. После этого жительница Израиля подала на помощницу своей сестры в суд.

На этом фоне актриса Зинаида Кириенко поделилась своим беспокойством относительно состояния Элины Быстрицкой на тот момент, когда она была доставлена в больницу.

«Недавно я была на похоронах Элины Быстрицкой, с которой у нас всегда складывались добрые отношения. Вы даже не представляете... Мне кажется, это требует расследования, потому что в гробу у нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак - прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле», - приводит ее слова «Дни.ру».

Кириенко отметила, что Быстрицкая «лежала в гробу вся усохшая, истощенная, как ребенок».

Также издание отмечает, что истощенный внешний вид на похоронах Быстрицкой отметили и ее поклонники.

«Она как после концлагеря!» - шептались люди.