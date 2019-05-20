Ведущего реалити-шоу об изменах избил монтировкой в Москве муж героини

Несмотря на травму, Кочарян намерен продолжать раскрывать измены. «Как говорится, против лома нет приtма. Герои иногда кончают плохо! Так что я еще легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях. И это не самое страшное. Со временем «держатель лома» успокоился. Вряд ли, конечно, он бы предпочел муки совести материальному ущербу. Но кто знал! Лом мог прилететь в голову кому угодно, и это было бы печально. А так всё обошлось, и слава Богу!» — рассказал ведущий.