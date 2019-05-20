Ведущего реалити-шоу об изменах избил монтировкой в Москве муж героини

Ведущий реалити-шоу «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» Карен Кочарян попал в больницу. Он стал жертвой нападения разъяренного мужчины, рассказывает Cosmo.
Когда съемочная группа уже покинула площадку, а Карен еще общался на улице с героиней шоу, из дома выбежал ее уличенный в измене муж с монтировкой в руках. Он потребовал отдать ему запись со скрытых камер. Увидев, что операторы уже ушли, накинулся на Кочаряна. Ведущий попытался успокоить взбешенного мужчину, но тот не пожелал решать вопрос мирным путем и ударил монтировкой Карена. В результате ведущий получил перелом лучевой кости.
Несмотря на травму, Кочарян намерен продолжать раскрывать измены. «Как говорится, против лома нет приtма. Герои иногда кончают плохо! Так что я еще легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях. И это не самое страшное. Со временем «держатель лома» успокоился. Вряд ли, конечно, он бы предпочел муки совести материальному ущербу. Но кто знал! Лом мог прилететь в голову кому угодно, и это было бы печально. А так всё обошлось, и слава Богу!» — рассказал ведущий.