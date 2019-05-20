В свидетельстве о рождении сына фигурирует настоящее имя Меган Маркл

Многие догадывались, что «Меган» и «Маркл» - это сценический псевдоним. Как Норме Джин не нравилось ее имя, и мир получил великолепную Мерилин Монро, так и Меган Маркл кое-что не нравилось. И она лихо переделала то, что было дано ей родителями. При этом старалась скрывать, как звали ее «от рождения», и всегда, даже в официальных случаях, настаивала на использовании творческого псевдонима. Никто и не удивлялся.
Но королевская семья имеет свои правила, и некоторые из них бунтарке Меган нарушить все-таки не удалось. А именно: в свидетельстве о рождении члена королевской семьи всегда указываются подлинные имена родителей, данные им при рождении.
Итак, внимательно смотрим свидетельство о рождении.
В седьмом пункте, в графе «мать» четко написано: Меган - это фамилия. А зовут ее нормальным, привычным слуху англоговорящих граждан именем Рейчел. То есть она - урожденная Рейчел Меган.
Ну, а если кто внимательный, то сможет найти забавную ошибку в пункте № 14 «подпись отца». Присмотрелись? Вернитесь в пункт № 4 «Отец» и еще раз прочтите, как официально пишется первое имя герцога Сассекского. Разницу между обиходным «Гарри» и официальным «Генри» сложно не заметить. Как уж это вкралось в официальный документ, да и вообще, официальный ли он, или наскоро сляпанный на коленке, остается только гадать. Но именно его публикуют все официальные издания.