В свидетельстве о рождении сына фигурирует настоящее имя Меган Маркл

Но королевская семья имеет свои правила, и некоторые из них бунтарке Меган нарушить все-таки не удалось. А именно: в свидетельстве о рождении члена королевской семьи всегда указываются подлинные имена родителей, данные им при рождении.

Ну, а если кто внимательный, то сможет найти забавную ошибку в пункте № 14 «подпись отца». Присмотрелись? Вернитесь в пункт № 4 «Отец» и еще раз прочтите, как официально пишется первое имя герцога Сассекского. Разницу между обиходным «Гарри» и официальным «Генри» сложно не заметить. Как уж это вкралось в официальный документ, да и вообще, официальный ли он, или наскоро сляпанный на коленке, остается только гадать. Но именно его публикуют все официальные издания.