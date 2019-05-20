Шесть мест, куда ни в коем случае не стоит класть свой мобильный

По крайней мере, если тебя волнует безопасность вас обоих.

В кармане

Держать телефон в кармане кажется логичным, но так ты можешь причинить вред своему здоровью. По словам Лилли Фридман, доктора медицины, это худшее место для хранения смартфона.

«Когда телефон включен, подключен к беспроводной сети и помещен в карман, излучение, которое вы получаете от него, в два-семь раз выше, чем если бы он лежал в сумке или чехле», — говорит она. По словам Фридман, существует определенная корреляция между излучением мобильного телефона и ростом опухолей, а кроме того, излучение может изменить структуру ДНК и повлиять на мужскую фертильность.

Международное агентство Всемирной организации здравоохранения по исследованию рака также обнаружило, что излучение сотовых телефонов канцерогенно для человека. Даже простое сидение на телефоне в перспективе может вызвать радикулит или другие проблемы со спиной.

Кстати, к слову — хороший чехол полезен не только для твоей безопасности, но и телефона — на случай его внезапной и резкой встречи с твердой поверхностью.

В твоей постели или под подушкой

Спать с мобильным телефоном — плохая идея по нескольким причинам. Во-первых, телефон под подушкой может излучать тепло и представлять потенциальную опасность пожара, особенно если он заряжается или имеет какой-то дефект.

Также американский Национальный фонд сна сообщает, что светодиодный свет от экрана может нарушить выработку мелатонина и циркадные ритмы, ухудшив тем самым качество сна. И, конечно, не забываем о вредном излучении, о котором мы упомянули в первом пункте.

Близко к лицу

Держать телефон близко к лицу означает контактировать кожей с бактериями, которые попали на устройство, пока оно лежало в другом месте. Так, журнал Allure предупреждает, что результатом этой привычки может стать появление акне, раздражения кожи и даже морщин. Поэтому хорошей идеей будет пользоваться во время разговоров наушниками.

В бардачке

Слишком высокая и низкая температура вредны для твоего телефона. Таким образом, хранение гаджета в бардачке в очень жаркие или холодные месяцы года может привести к возникновению проблем. Согласно журналу Time, перегрев может вызвать все, что угодно — от потери данных до неисправности батареи.

Холодная погода создает для твоего устройства не меньше проблем. При низких температурах многие смартфоны отключаются, у них возникают проблемы с отображением информации на экране, а также сокращается время автономной работы.

На пляжном полотенце

И в продолжение предыдущего пункта — экстремальное солнце и жара на пляже — рецепт почти гарантированной телефонной катастрофы. Так что накрой чем-нибудь свой гаджет после того, как вы с подругой закончите делать красивые пляжные фотографии, или убери его в сумку.

Где угодно в твоей ванной комнате (или туалете)

Хотя смартфоны и могут быть современной альтернативой газетам, брать их с собой в уборную — не лучшая идея. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied and Environmental Microbiology, даже если ты держишь свое устройство на относительном расстоянии от туалета, на все, что находится в метре от смыва, могут попасть бактерии или вирусы... через воздух.

«Обнаружение бактерий и вирусов, попадающих на поверхности в ванных комнатах после смыва, показало, что они остаются в воздухе достаточно долго, чтобы осесть на поверхностях по всей ванной комнате», — написали авторы исследования.