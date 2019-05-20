Настоящие разлучницы: женщин под какими знаками Зодиака стоит опасаться семейным парам

Под их прицелом находятся успешные женатые мужчины, которые материально обеспечены, загружены работой. Таким представителям сильного пола, как правило, не нужно стирать рубашки, готовить завтрак, обед и ужин, рожать детей. Этими делами занимается законная супруга. Задача разлучницы: привлечь внимание завидного мужчины, вырвать его из семьи, поддержать его несколько раз в трудную минуту, но только в моральном плане.

Как правило, долгих и плодотворных отношений с разлучницей не получается, она быстро насыщается трофеем и идёт на поиски новой жертвы. Такие женщины очень коварны, красивы, умны. Уберечь своего любимого от ее чар можно только ограничением общения с таким субъектом.

Каких знаков Зодиака стоит опасаться больше всего?

Рыбы

Среди представительниц этого знака разлучниц встречается очень большое количество. Сами по себе эти женщины успешны, трудолюбивы, красивы и привлекательны. Они часто ведут успешный бизнес и достигают высот в карьере. Рядом с собой они видят такого же успешного мужчину. Но представители мужского пола редко достигают финансовой независимости в 20 лет, не управляют империей в раннем возрасте. Поэтому женщины-Рыбы выбирают спутников постарше и желательно женатых. Женатые мужчины обычно ведут размеренный образ жизни, никуда не торопятся и им порой не хватает перчинки, которую как раз может дать новая женщина. Этим и пользуются Рыбы. Они привлекают мужчин своим умом, красотой, умеют общаться с противоположным полом на равных.

Женщины-Рыбы не остановятся не перед чем, чтобы достигнуть желаемого эффекта. Даже если мужчина будет женат и счастлив в браке, они смогут обойти и этот факт. Они не ценят чужого счастья, главное построить свое. Факт, конечно, плачевный, но он имеет место быть в нашем обществе. Рыбы даже не стесняются брать личное у своей подруги, бывают и такие случаи. Рыбы умеют показывать себя с лучшей стороны и также хорошо изворачиваются, если ситуация играет против них. Рыбам нравится сама охота и борьба за трофей.

Близнецы

Представительницы этого знака далеки от умений и способностей Рыб, но все же относятся к разряду разлучниц. Женщины-Близнецы очень активны, позитивны и предприимчивы. Они творят свои дела не покладая рук, идут к намеченной цели. Близнецы считаются успешными в трудовой деятельности, в учебе, они очень дружелюбны и всегда стремятся находиться в центре внимания. По этой причине их всегда окружает большое количество друзей и знакомых. В любовном плане им важна не борьба и соревнование с другой женщиной, а кратковременное наслаждение своей победой. Близнецы достаточно ветрены и непостоянны. Они с таким упорством добиваются своего, но наслаждаются победой очень короткое время.

Овен

Женщины-Овны – это настоящие борцы. Их привлекает то, что недоступно, запрещено, труднодостижимо. Женатый мужчина – это как раз запретный плод, который очень хочется попробовать. Из Овнов получаются верные жены, но это только при условии, что ее сможет удержать сильный и перспективный мужчина. Если на горизонте замаячит успешный самец, она сможет забыть про моральные принципы. Она вступает в борьбу с завидной долей авантюризма и напора. Женатые мужчины часто забывают про то, что жизнь может быть не только тихой и спокойной, а еще бурной, веселой и развязной. Овны это понимают и начинают открытые действия на объект обожания. Противостоять этой разлучнице можно только так, загрузить ее трудностями и проблемами, связанными с семейной жизнью. От рутины она быстро устает и теряет интерес к предмету обожания.

Козерог

Среди Козерогов разлучниц встречается меньше всего, да в основном берут они только недолюбленный и залежалый товар. Они способны разглядеть в любом мужчине потенциал и помочь ему подняться. Если им удалось это рассмотреть, то женам стоит задуматься и поберечься. Козероги очень уперты и знают, что нужно мужчине: секс, любовь, поддержка и обожание. Они всё это дадут в полном объеме и даже больше. В данной ситуации мужчина может не пожалеть, что бросил семью и переметнулся к Козерогу, потому что представительница этого знака может улучшить его жизнь и дать намного больше, чем законная супруга.