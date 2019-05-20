Просто бомба! Модель вышла на красную дорожку в абсолютно прозрачном платье
Знаменитая вьетнамская модель Нгок Трин пожалуй, стала главной звездой на премьере «Тайной жизни» в Каннах.
«Тайная жизнь» (ранее фильм назывался «Радегунд») — это, как водится, трехчасовая историческая драма об австрийском отказнике, который не пошел служить в вермахт, с Матиасом Шонартсом, Микаэлем Нюквистом и недавно ушедшим Бруно Ганцем в главных ролях.
Впрочем, одной из самых заметных персон стала модель Нгок Трин. Что не удивительно, ведь в таком платье она просто не оставила остальным шанса...
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