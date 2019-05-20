Просто бомба! Модель вышла на красную дорожку в абсолютно прозрачном платье

«Тайная жизнь» (ранее фильм назывался «Радегунд») — это, как водится, трехчасовая историческая драма об австрийском отказнике, который не пошел служить в вермахт, с Матиасом Шонартсом, Микаэлем Нюквистом и недавно ушедшим Бруно Ганцем в главных ролях.