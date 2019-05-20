Пн, 20.05.2019
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Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»

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Виктор Дробыш

ФОТО: SCANPIX

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд Европейский вещательный союз из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении», сообщает РИА Новости.

Ранее судейская команда от Белоруссии раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри дисквалифицировали за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной «корзины голосования». В итоге российский исполнитель Сергей Лазарев не получил ни одного очка от соседнего государства, хотя рассчитывал на высокие баллы.

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал выступление Сергея Лазарева в финале международного песенного конкурса «Евровидение».

«Сергей выступил безупречно. Вообще он выступает безупречно. Может кому-то что-то нравится или не нравится. Но так, как он это делает, это на сто процентов независимо от того, финал это или репетиция», – сказал он RT.

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