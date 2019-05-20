Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»

Ранее судейская команда от Белоруссии раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри дисквалифицировали за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной «корзины голосования». В итоге российский исполнитель Сергей Лазарев не получил ни одного очка от соседнего государства, хотя рассчитывал на высокие баллы.

«Сергей выступил безупречно. Вообще он выступает безупречно. Может кому-то что-то нравится или не нравится. Но так, как он это делает, это на сто процентов независимо от того, финал это или репетиция», – сказал он RT.