Разлад в семье Алибасова и Федосеевой-Шукшиной: соседи рассказали подробности

Между Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной, которые поженились в прошлом году, пробежала черная кошка. Звездная пара находится на грани разрыва. В марте Шукшину видели без мужа в Испании. Теперь же, по словам соседей Алибасова, супруги вообще не появляются вместе — Лидия Федосеева-Шукшина, по всей видимости, съехала.

«Если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались! Не появляется она у нас в последнее время», — рассказали соседи. Когда эту информацию попросили прокомментировать самого Бари Кимовича, то заявил, что они с женой регулярно отдыхают друг от друга — им нужны перерывы в общении.

«А мы с супругой регулярно разбегаемся! Но вы не переживайте. Я как раз жду, что сейчас мой водитель Лиду ко мне привезет. У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться. Но уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до двух часов ночи. Да, как подростки! Нагуляемся — поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе. Но нужны перерывы в общении», — сказал Алибасов.

Психологи говорят, что в случае позднего брака такое поведение является абсолютно нормальным. Дело в том, что супругам в возрасте требуется гораздо больше личного пространства.