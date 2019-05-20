Пн, 20.05.2019
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Анфиса Чехова оголила роскошный бюст на фоне Кремля

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Известная телеведущая Анфиса Чехова своих форм никогда не стеснялась. Не зря ее считают чуть ли не главным секс-символом страны уже не первый год, пишет Экспресс-газета.

За последние несколько лет Анфиса заметно похудела. Сама знаменитость рассказывала, что долгие годы боролась с лишним весом и перепробовала всевозможные диеты, которые давали лишь временный результат и портили здоровье.

Лишь два года назад Анфиса смогла избавиться более чем от 20 лишних килограммов и поддерживает обретенную форму. Теперь Чехова полностью довольна собой.

Сегодня утром ведущая поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует в нижнем белье и демонстрирует пышную грудь. Анфиса отметила, что не понимает, почему женщины так охотно позируют в купальниках, но стесняются показывать свое красивое нижнее белье.

Впрочем, далеко не все подписчики согласны с мнением Чеховой. Одни восхитились образом телеведущей и ее откровенностью, а другие посчитали, что позировать в нижнем белье в центре Москвы — весьма вульгарно.

«Фото красивое, но фон надо было подобрать немного другой»; «Зачем на фоне Кремля оголяться?»; «Для меня лично мама должна выглядеть приличнее»; «Зачем всем демонстрировать свое нижнее белье?» — возмутились некоторые пользователи.

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