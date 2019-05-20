Пн, 20.05.2019
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Москвичка мечтала работать за границей, но оказалась слишком красивой для этого
ФОТО!

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ФОТО: Instagram

33-летняя Ирина Кова из Москвы закончила юридический факультет МГУ и переехала в Лондон.

Казалось бы, все дороги перед ней открыты, но нет — проблемы подкрались с неожиданной стороны, пишет Life со ссылкой на Lad Bible.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Ирины, она сменила несколько мест работы и каждый раз была одна и та же причина — её внешность. На собеседовании агенты советовали Ирине перекрасить волосы в тёмный, несмотря на её внушительное резюме. Ирина так и сделала, а ещё стала носить очки, а также совсем перестала наносить макияж, чтобы выглядеть более профессионально.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Irina KoVa 🧚🏼‍♀️ (@irinak0va) on

На одном из мест работы начальник посоветовал Ирине меньше выделяться. И это при том, что девушка на тот момент даже туфли на каблуках не носила и не красилась. Ей не нужен был макияж из-за особенностей ее внешности: ее большие губы и глаза и так выделялись на лице. Но комментарии от коллег не прекращались, и ей пришлось уволиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Irina KoVa 🧚🏼‍♀️ (@irinak0va) on

Мне кажется, что этот человек хотел, чтобы в его офисе все были похожи друг на друга — с ипотекой и тремя детьми. Своими словами он просто подтвердил, что я была слишком эффектной, 

- говорит Ирина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Irina KoVa 🧚🏼‍♀️ (@irinak0va) on

Она рассказала, что отношения с коллегами и клиентами у нее не складывались со всеми. Женщины не доверяли ей, а мужчины не считали достаточно профессиональной и не хотели ее нанимать, чтобы не отвлекаться от работы. В итоге, устав от этой предвзятости, Ирина бросила работу и открыла свой онлайн-магазин по продаже винтажной одежды. И теперь ее внешность ей только на пользу.

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