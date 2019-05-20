«Доходит до абсурда»: Миллиардер Евгений Петросян погряз в долгах после развода

Адвокат народного артиста рассказал, почему тот не может расплатиться за услуги ЖКХ, сообщает Пятый канал.
73-летний Евгений Петросян оказался в трудной финансовой ситуации из-за раздела имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Юмористка живет в роскошной квартире в Зачатьевском переулке, но упорно не хочет оплачивать «коммуналку» .
Апартаменты площадью 516 квадратных метров стоят около 600 миллионов рублей (8 300 000 евро), а жилищно-коммунальные услуги обходятся в 2 700 - 3 000 евро ежемесячно. Когда суд арестовал счета Евгения Петросяна, образовались огромные долги, сообщил адвокат Сергей Жорин.
Петросяну также придется оплачивать дорогостоящую экспертизу имущества. Речь идет о сумме в несколько десятков тысяч есро.
При этом Жорин подчеркнул, что неоднократно предлагал юмористу решить вопрос при помощи полиции и МЧС, вскрыв квартиру и поменяв замки. Но Евгений Ваганович категорически отказывается, несмотря на все провокации, которые постоянно ему устраивает бывшая супруга.