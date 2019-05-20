«Доходит до абсурда»: Миллиардер Евгений Петросян погряз в долгах после развода

73-летний Евгений Петросян оказался в трудной финансовой ситуации из-за раздела имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Юмористка живет в роскошной квартире в Зачатьевском переулке, но упорно не хочет оплачивать «коммуналку» .

Апартаменты площадью 516 квадратных метров стоят около 600 миллионов рублей (8 300 000 евро), а жилищно-коммунальные услуги обходятся в 2 700 - 3 000 евро ежемесячно. Когда суд арестовал счета Евгения Петросяна, образовались огромные долги, сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Сейчас доходит до абсурда. Например, недавно потребовались документы, подтверждающие, что мой клиент имеет звание «Народный артист», — для налоговых вычетов, пенсионных отчислений. Елена Григорьевна просто не пустила Евгения Вагановича на порог. Пришлось все восстанавливать, делать дубликаты» , — добавил он.

Петросяну также придется оплачивать дорогостоящую экспертизу имущества. Речь идет о сумме в несколько десятков тысяч есро.