У Пугачевой и Галкина будет собственный храм

К началу теплого сезона на участке около замка появился огромный пиратский корабль для игры детей Пугачевой и Галкина - пятилетних Гарри и Лизы. Почти такой же фрегат в свое время Алла Борисовна установила для внука Никиты Пресняковав своем особняке на берегу реки Истра. Сейчас Никитосу 27, и у него давно уже совсем другие игрушки.
Красным обозначены владения Макса и Аллы Борисовны по состоянию на начало 2019 года, а жёлтым - их новые земли (белым - пиратский корабль)
Instagram
Для расширения территории в деревне Грязь Галкин выкупил несколько прилегающих к замку участков. Некоторые из них были заброшены, а в одном располагались небольшой огородик и сараи, принадлежавшие пожилой местной жительнице.
На новых землях по желанию АБ скоро возведут православную часовню, где она будет молиться. Как известно, особенно религиозной Пугачева стала пару лет назад - после венчания с Галкиным. До этого она была обвенчана с предыдущим мужем Киркоровым и вдруг покаялась, что всю оставшуюся жизнь будет выпрашивать у Бога прощение за то, что в случае с Филиппом ее «бес попутал».
В свои 70 лет певица, как и многие другие бабушки ее возраста, обратилась к Всевышнему с просьбами «о здоровье детей и внуков и счастье в семье».
Что же касается Галкина, то он покрестился меньше пяти лет назад. Макс замечал, что решился на этот ответственный шаг скорее ради жены, ведь раньше был безбожником. К тому же, по словам комика, в его семье все православные, «поэтому деваться было некуда».
Часовню на своем участке Алла и Максим возведут по примеру Филиппа Киркорова. На умопомрачительной вилле Фила на Мякининском полуострове в Подмосковье, купленной не так давно за $12 млн., у него, помимо собственного пляжа и зимнего катка, имеется небольшое святилище.
Часовня у виллы Киркорова на Мякининском полуострове
Instagram
Ближайшая подруга Пугачевой Алина Редель посоветовала ей с Галкиным повнимательнее присмотреться к церкви Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Этот православный храм построен в неоготическом стиле, и если певица и пародист выстроят похожую часовню, та будет отлично гармонировать с их замком. В свое время к фасаду церкви Петра и Павла руку приложил знаменитый художник и архитектор XIX века Александр Брюллов. Он украсил стены прихода витражами и стрельчатыми окнами, а на колокольню велел водрузить узорчатый шпиль с медным крестом.
Рядом с часовней Галкин собирается разбить парк, где Алла Борисовна будет неспешно бродить после общения с Богом. Там по задумке хозяина высадят традиционные для Подмосковья яблони, липы, рябину, иргу, конский каштан и другие деревья, которые наполнят воздух полезными фитонцидами, а весной и ранним летом зажгут благоухающие канделябры соцветий, радуя глаз звездной пенсионерки.
Канадский церсис украсит сад Пугачевой
Instagram
Максим настаивал, что обязательно хочет посадить и сакуру, но чета Буйновых отговорила:
- Прекрати, Макс! - в один голос твердили Александр и его жена Алена. - Ты замучаешься ухаживать за этой «японской вишней», она отказывается приживаться в наших краях. Есть отличная альтернатива - канадский церсис. Это дерево неприхотливо, а когда цветет, выглядит не менее потрясающе - цветочки растут прямо на стволе, а потом на их месте вызревают бобы.