Пн, 20.05.2019
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Умерла 22-летняя дочь Клоуна из Slipknot

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Музыканты из Slipknot на церемонии вручения "Грэмми". Архивное фото.

ФОТО: Reed Saxon/AP

Младшая дочь Шона Крейена по прозвищу Клоун Габриэль скончалась 18 мая, сообщает Пятый канал.

Младшая дочь одного из основателей американской ню-метал-группы Slipknot Шона Клоуна Крейена Габриэль скончалась 18 мая на 23 году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте коллектива.

«С разбитым сердцем и с глубочайшей болью я должен сообщить всем вам, что моя младшая дочь Габриэль скончалась. Ей было 22 года. Похороны состоятся в ближайшее время. С большой любовью, Клоун», — говорится в сообщении.

Обращаясь к фанатам, «Клоун» попросил не вторгаться в личную жизнь его семьи в этот тяжелый момент. О причине смерти дочери музыкант предпочел не распространяться.

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