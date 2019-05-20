Соцсети обсуждают откровенные фотографии старшей внучки Боярского

Старшая внучка Михаила Боярского, 20-летняя Екатерина, восхитила пользователей красотой. Девушка, живущая в Петербурге, унаследовала очарование и шарм знаменитых родственников, но пока не связала жизнь с актерской профессией. Пышногрудая красотка выложила фото в купальнике на своей странице в социальной сети, пишет Пятый канал.
Д’Артаньян всея Руси Михаил Боярский является не только прекрасным актером, но и примерным семьянином. Уже более 40 лет он женат на актрисе Ларисе Луппиан, в браке с которой у него родилось двое детей — Елизавета и Сергей. Они уже успели осчастливить родителей внуками.
Так, сын Боярского, который выбрал для себя политическую карьеру, в 18 лет стал отцом — его любимая жена Екатерина родила ему дочь в 1998 году. Девочку решили назвать в честь мамы. Через десять лет родился и второй ребенок: девочка Александра.
Сергей редко делится с подписчиками семейными фотографиями, предпочитая не демонстрировать публике свое счастье, но недавно поклонники нашли в Сети микроблог его старшей дочери и восхитились ее красотой, формами и очаровательной улыбкой. Судя по фото, старшая внучка Д'Артаньяна скромная и воспитанная девушка, которая пока не стремится к популярности в кино.
Екатерина, которая в прошлом году отметила 20-летие, выросла настоящей красавицей. Многие отмечают сходство со знаменитой бабушкой и тетей. Катя любит делиться с подписчиками фотографиями путешествий с дорогих курортов, а также часто публикует снимки из спортзала. Не чужда девушке и светская жизнь: она посещает официальные мероприятия, ходит на концерты звезд, кинофестивали. В прошлом году предпочла наблюдать за праздником выпусков «Алые паруса» на крыше одного из домов на набережной Невы.
О жизни Кати известно немного. По сообщениям СМИ, до 7 класса она проживала в Петербурге, а затем родители решили отправить ее учиться за границу. Затем девушка вернулась из Англии и в 2017-м году окончила школу и поступила в вуз.
В начале апреля она опубликовала снимок, на котором пользователи разглядели кольцо на безымянном пальце. По слухам, внучка Боярского получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым встречается уже несколько лет.
Пользователи недоумевают, почему с такими яркими внешними данными и родословной Екатерина не пошла в актерскую профессию. Правда, некоторые заметили, что в начале года Катя публиковала фотографии со знаменитым дедушкой около киностудии «Амедиа» — возможно, вскоре мы увидим на экранах нового члена семьи Боярских.