Соцсети обсуждают откровенные фотографии старшей внучки Боярского

Д’Артаньян всея Руси Михаил Боярский является не только прекрасным актером, но и примерным семьянином. Уже более 40 лет он женат на актрисе Ларисе Луппиан, в браке с которой у него родилось двое детей — Елизавета и Сергей. Они уже успели осчастливить родителей внуками.

Так, сын Боярского, который выбрал для себя политическую карьеру, в 18 лет стал отцом — его любимая жена Екатерина родила ему дочь в 1998 году. Девочку решили назвать в честь мамы. Через десять лет родился и второй ребенок: девочка Александра.

Сергей редко делится с подписчиками семейными фотографиями, предпочитая не демонстрировать публике свое счастье, но недавно поклонники нашли в Сети микроблог его старшей дочери и восхитились ее красотой, формами и очаровательной улыбкой. Судя по фото, старшая внучка Д'Артаньяна скромная и воспитанная девушка, которая пока не стремится к популярности в кино.

«Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом. Вот моей доченьке и 20. Катенька, милая, я тебя очень-очень люблю. Ты моя радость, моя гордость, мое счастье», — написал Сергей Боярский дочери.

Сергей Боярский с дочерью Екатериной // Фото: Instagram

Екатерина, которая в прошлом году отметила 20-летие, выросла настоящей красавицей. Многие отмечают сходство со знаменитой бабушкой и тетей. Катя любит делиться с подписчиками фотографиями путешествий с дорогих курортов, а также часто публикует снимки из спортзала. Не чужда девушке и светская жизнь: она посещает официальные мероприятия, ходит на концерты звезд, кинофестивали. В прошлом году предпочла наблюдать за праздником выпусков «Алые паруса» на крыше одного из домов на набережной Невы.

О жизни Кати известно немного. По сообщениям СМИ, до 7 класса она проживала в Петербурге, а затем родители решили отправить ее учиться за границу. Затем девушка вернулась из Англии и в 2017-м году окончила школу и поступила в вуз.

В начале апреля она опубликовала снимок, на котором пользователи разглядели кольцо на безымянном пальце. По слухам, внучка Боярского получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым встречается уже несколько лет.