ДиКаприо все-таки счастливчик! 21-летняя возлюбленная актера блистает в Каннах
Камила Морроне появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
21-летнюю Камилу Морроне не так часто можно встретить на красных дорожках. Светским событиям модель предпочитает закрытые вечеринки и уединенный отдых в компании своего возлюбленного, 44-летнего Леонардо ДиКаприо. Поэтому появление девушки на Каннском кинофестивале сразу привлекло много внимания. Впрочем, выход модели на красную дорожку не стал сюрпризом, ведь Камила представляет на кинофестивале фильм "Микки и медведь", где исполнила главную роль.
Перед гостями Морроне появилась в блестящем платье в пол с очень глубоким декольте, декорированном розовым бантом от Miu Miu. Правда, в этот вечер блистать на красной дорожке модели пришлось в одиночестве - актер Леонардо ДиКаприо не составил возлюбленной компанию.