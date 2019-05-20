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  • ДиКаприо все-таки счастливчик! 21-летняя возлюбленная актера блистает в Каннах

ДиКаприо все-таки счастливчик! 21-летняя возлюбленная актера блистает в Каннах
ФОТО!

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Camila Morrone

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Камила Морроне появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

21-летнюю Камилу Морроне не так часто можно встретить на красных дорожках. Светским событиям модель предпочитает закрытые вечеринки и уединенный отдых в компании своего возлюбленного, 44-летнего Леонардо ДиКаприо. Поэтому появление девушки на Каннском кинофестивале сразу привлекло много внимания. Впрочем, выход модели на красную дорожку не стал сюрпризом, ведь Камила представляет на кинофестивале фильм "Микки и медведь", где исполнила главную роль.

ФОТО: GOL/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Перед гостями Морроне появилась в блестящем платье в пол с очень глубоким декольте, декорированном розовым бантом от Miu Miu. Правда, в этот вечер блистать на красной дорожке модели пришлось в одиночестве - актер Леонардо ДиКаприо не составил возлюбленной компанию.

ФОТО: ERIC GAILLARD / REUTERS

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