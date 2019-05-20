ДиКаприо все-таки счастливчик! 21-летняя возлюбленная актера блистает в Каннах

21-летнюю Камилу Морроне не так часто можно встретить на красных дорожках. Светским событиям модель предпочитает закрытые вечеринки и уединенный отдых в компании своего возлюбленного, 44-летнего Леонардо ДиКаприо. Поэтому появление девушки на Каннском кинофестивале сразу привлекло много внимания. Впрочем, выход модели на красную дорожку не стал сюрпризом, ведь Камила представляет на кинофестивале фильм "Микки и медведь", где исполнила главную роль.