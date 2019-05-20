Курьез: высокий разрез подвел 28-летнюю красотку на красной дорожке в Каннах

В прошлом году СМИ во всех подробностях смаковали то, что ирландский миллионер из Монако всерьез увлекся 28-летней моделью Кимберли Гарнер, с которой, он побывал на красной дорожке Каннского кинофестиваля, когда по соседству с новым ухажером под руку фотографам позировала его бывшая возлюбленная - Виктория Боня.
В этом году Кимберли появилась на красной дорожке одна... Для торжественного мероприятия она выбрала платье пудрового цвета с очень высоким разрезом, который в какой-то момент ее подвел...
Кимберли родилась в Лондоне, где закончила университет и поступила на работу в строительную фирму отца. Сейчас она увлекается модой и стала дизайнером.