Пн, 20.05.2019
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  • Курьез: высокий разрез подвел 28-летнюю красотку на красной дорожке в Каннах

Курьез: высокий разрез подвел 28-летнюю красотку на красной дорожке в Каннах

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В прошлом году СМИ во всех подробностях смаковали то, что ирландский миллионер из Монако всерьез увлекся 28-летней моделью Кимберли Гарнер, с которой, он побывал на красной дорожке Каннского кинофестиваля, когда по соседству с новым ухажером под руку фотографам позировала его бывшая возлюбленная - Виктория Боня.

В этом году Кимберли появилась на красной дорожке одна... Для торжественного мероприятия она выбрала платье пудрового цвета с очень высоким разрезом, который в какой-то момент ее подвел...

ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

Кимберли родилась в Лондоне, где закончила университет и поступила на работу в строительную фирму отца. Сейчас она увлекается модой и стала дизайнером.

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