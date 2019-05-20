Пн, 20.05.2019
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  • Фото: Асмус в ультра-коротких шортах променяла Харламова на нового фаворита

Фото: Асмус в ультра-коротких шортах променяла Харламова на нового фаворита

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Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Известная артистка и жена резидента Comedy Club Кристина Асмус опубликовала в Сети дерзкий снимок, на котором она позирует на фоне барханов пустыни в ультракоротких шортах и белой майке, пишет TopNews.

«Жду Уилла Смитта», - написала она.

Напомним, актриса вместе с дочкой и сестрой в настоящее время отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом супруг Кристину - резидент Comedy Club Гарик Харламов, хоть и остался в Москве, уже успел сделать красавице-жене неожиданный подарок.

Подписчики Асмус с иронией отреагировали на публикацию.

«Ждешь Уилла Смитта, а прийдет Гарик Харламов», - пишут они.

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