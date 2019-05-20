Фото: Асмус в ультра-коротких шортах променяла Харламова на нового фаворита

Известная артистка и жена резидента Comedy Club Кристина Асмус опубликовала в Сети дерзкий снимок, на котором она позирует на фоне барханов пустыни в ультракоротких шортах и белой майке, пишет TopNews.
«Жду Уилла Смитта», - написала она.
Напомним, актриса вместе с дочкой и сестрой в настоящее время отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом супруг Кристину - резидент Comedy Club Гарик Харламов, хоть и остался в Москве, уже успел сделать красавице-жене неожиданный подарок.
Подписчики Асмус с иронией отреагировали на публикацию.
«Ждешь Уилла Смитта, а прийдет Гарик Харламов», - пишут они.