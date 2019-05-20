Фото: Асмус в ультра-коротких шортах променяла Харламова на нового фаворита

Напомним, актриса вместе с дочкой и сестрой в настоящее время отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом супруг Кристину - резидент Comedy Club Гарик Харламов, хоть и остался в Москве, уже успел сделать красавице-жене неожиданный подарок.