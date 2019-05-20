Европейский вещательный союз не обнаружил нарушений у победителя «Евровидения»

«ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году... ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом», - цитирует Гудмана ТАСС.