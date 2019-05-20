Европейский вещательный союз не обнаружил нарушений у победителя «Евровидения»

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман в разговоре со СМИ подчеркнул, что публикация песни Arcade, которая была сделана в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, «не дал ему преимущества» на конкурсе. Поэтому было принято решение о допуске песни на соревнование.
«ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году... ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом», - цитирует Гудмана ТАСС.
Правила «Евровидения» о публикации песни, касались только коммерческого выпуска композиции, а это значит, что формально Лоуренс ничего не нарушил.
Таким образом, результаты «Евровидения» останутся прежними: Нидерланды на первом месте, рэпер Мухмуд из Италии на втором и Россия на третьем.