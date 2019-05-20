Фото: муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

Лера Кудрявцева уже шесть лет замужем за спортсменом Игорем Макаровым. В прошлом августе у влюбленных родилась дочь Маша. Ведущая старалась не распространяться о деталях личной жизни. Лера считала, маленького ребенка не должны обсуждать незнакомые люди. Но в прошлом месяце она все же не сдержалась, поделившись редким снимком с совместной прогулки с Машей. Теледива опубликовала кадр, где девочка сидит в коляске, но скрыла ее лицо смайлами.

«Я уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастет. Но руки мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растем, узнаем мир, уже ползаем, стоим, и у нас два зуба», — делилась Кудрявцева.

Муж телезвезды оказался более откровенен и сегодня поделился фото, где маленькая Маша сидит в ярком платьице с неприкрытым лицом. Поклонники наконец увидели наследницу ведущей.

Возможно, Игорь Макаров запечатлел дочь в честь недавнего праздника: вчера Лере Кудрявцевой исполнилось 48 лет. Несмотря на разницу в возрасте с супругом, ведущая признавалась, что обрела гармонию в браке. По ее мнению, если бы Кудрявцевой было 20, влюбленные разошлись бы через пару месяцев. Но мудрость и опыт помогают теледиве сохранить семью.

Появление ребенка сильно изменило жизнь пары: теперь Лера и Игорь повсюду бывают с дочкой. На майские праздники ведущая впервые поехала вместе с наследницей и отметила, что это только улучшило отдых влюбленных в Майами.

ФОТО: Instagram