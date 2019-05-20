Фото: муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

Ведущая родила дочь прошлым летом, но приняла решение не демонстрировать фотографии ребенка, пока девочка не подрастет. На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову малышки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Лера Кудрявцева уже шесть лет замужем за спортсменом Игорем Макаровым. В прошлом августе у влюбленных родилась дочь Маша. Ведущая старалась не распространяться о деталях личной жизни. Лера считала, маленького ребенка не должны обсуждать незнакомые люди. Но в прошлом месяце она все же не сдержалась, поделившись редким снимком с совместной прогулки с Машей. Теледива опубликовала кадр, где девочка сидит в коляске, но скрыла ее лицо смайлами.
«Я уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастет. Но руки мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растем, узнаем мир, уже ползаем, стоим, и у нас два зуба», — делилась Кудрявцева.
Муж телезвезды оказался более откровенен и сегодня поделился фото, где маленькая Маша сидит в ярком платьице с неприкрытым лицом. Поклонники наконец увидели наследницу ведущей.
Возможно, Игорь Макаров запечатлел дочь в честь недавнего праздника: вчера Лере Кудрявцевой исполнилось 48 лет. Несмотря на разницу в возрасте с супругом, ведущая признавалась, что обрела гармонию в браке. По ее мнению, если бы Кудрявцевой было 20, влюбленные разошлись бы через пару месяцев. Но мудрость и опыт помогают теледиве сохранить семью.
Появление ребенка сильно изменило жизнь пары: теперь Лера и Игорь повсюду бывают с дочкой. На майские праздники ведущая впервые поехала вместе с наследницей и отметила, что это только улучшило отдых влюбленных в Майами.
К слову, Игорь Макаров не в первый раз раскрывает поклонникам тайны супруги. Год назад окружающие заподозрили, что ведущая находится в интересном положении, но телезвезда не комментировала слухи. Однако муж Леры опубликовал в Сети фотографии, на которых был отчетливо виден ее округлившийся живот. Кудрявцева не обиделась на избранника: Макаров был так счастлив, что не смог не поделиться радостью с остальным миром.