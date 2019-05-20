Пн, 20.05.2019
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  • Ничего себе вырез! Молодая мать Ева Лонгория блистает в смелом наряде

Ничего себе вырез! Молодая мать Ева Лонгория блистает в смелом наряде

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Актриса появилась на публике в смелом наряде, который едва прикрывал ее грудь, пишет Viva.

Сейчас в Каннах полным ходом идет кинофестиваль, который собрал множество знаменитостей. Среди них — и Ева Лонгория, которая регулярно появляется на красной дорожке и вечеринках в рамках фестиваля, демонстрируя роскошные образы. Так случилось и на днях, когда Ева появилась на публике в серебристом брючном комбинезоне с очень-очень глубоким декольте. Казалось — одно неловкое движение и наряд оголит пышную грудь молодой мамочки. 

Впрочем, несмотря на это, Ева чувствовала себя весьма комфортно в наряде. Актриса много улыбалась и выглядела потрясающе! Свой смелый комбинезон знаменитость дополнила туфлями на высоком каблуке, небольшой сумочкой, насыщенным макияжем и легкими локонами. Согласитесь, эффектно! 

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