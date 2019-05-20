Ничего себе вырез! Молодая мать Ева Лонгория блистает в смелом наряде

Сейчас в Каннах полным ходом идет кинофестиваль, который собрал множество знаменитостей. Среди них — и Ева Лонгория, которая регулярно появляется на красной дорожке и вечеринках в рамках фестиваля, демонстрируя роскошные образы. Так случилось и на днях, когда Ева появилась на публике в серебристом брючном комбинезоне с очень-очень глубоким декольте. Казалось — одно неловкое движение и наряд оголит пышную грудь молодой мамочки.