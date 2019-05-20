«Была в отчаянии и кричала»: звезда Spice Girls полностью ослепла

Мел Би экстренно госпитализировали после того, как в прошедшую пятницу ее правый глаз лишился возможности видеть. Левый глаз артистки ослеп более 20 лет назад из-за неудачной операции.

Поступившая с повязкой на глазу в одну из больниц Лондона артистка заявила медикам: Я ничего не могу видеть - я полностью ослепла".

Собеседник таблоида The Sun сообщил о том, что Мел Би мучилась от боли.

"Мел была в отчаянии и кричала, что не может ничего видеть. Она отправилась в больницу на машине с шофером и помощником, державшим ее руку", - отметил он.

Пока неясно, связана ли слепота певицы с возникшими более 20 лет назад проблемами со зрением.

Позднее появилась информация о том, что как только медикам удалось восстановить зрение Мел Би, она тут же уехала из больницы, несмотря на протесты врачей.