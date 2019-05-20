Пн, 20.05.2019
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  • От дисквалификации белорусского жюри на «Евровидении» больше всего пострадала Эстония

От дисквалификации белорусского жюри на «Евровидении» больше всего пострадала Эстония
Россия получила 0 баллов!

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Белорусская участница Zena в финале Евровидения

ФОТО: AP/Scanpix

Белорусское жюри в последний момент дисквалифицировали и их голоса в финале песенного конкурса «Евровидение» не засчитали. Несмотря на это, они были озвучены в прямом эфире. 

Больше всего белорусскому жюри понравились песни Израиля (12 баллов), Эстонии (10 баллов) и Германии (8 баллов). Стоит отметить, что России белорусское жюри не дало ни одного балла. Итог: Россия никак не пострадала, а вот Эстония лишилась целых 10 баллов.

И если бы они были засчитаны, мы заняли бы уже не 19-е, а 16-е место! Разница серьезная. 

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