Народ Эстонии дал России 12 баллов на «Евровидении», Эстонии 12 баллов не дал никто

В Тель-Авиве отгремел песенный конкурс «Евровидение-2019», в котором победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Артист от Эстонии Виктор Кроне занял лишь 19 место, а вот Россия и Лазарев на третьем месте.
Недавно стали известны точные баллы, которые поставили зрители разных стран. Мы решили внимательно рассмотреть баллы Эстонии и России.
Нашей стране на конкурсе никто не дал 12 баллов, ни члены жюри, ни зрители. Максимальный балл Эстонии - 10. И вот от кого:
А вот как распределились баллы Эстонии на песенном конкурсе. Слева баллы зрителей, справа - баллы жюри.