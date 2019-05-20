Народ Эстонии дал России 12 баллов на «Евровидении», Эстонии 12 баллов не дал никто

В Тель-Авиве отгремел песенный конкурс «Евровидение-2019», в котором победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Артист от Эстонии Виктор Кроне занял лишь 19 место, а вот Россия и Лазарев на третьем месте.