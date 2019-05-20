Пн, 20.05.2019
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  • Народ Эстонии дал России 12 баллов на «Евровидении», Эстонии 12 баллов не дал никто

Народ Эстонии дал России 12 баллов на «Евровидении», Эстонии 12 баллов не дал никто

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Сергей Лазарев на Евровидении-2019, Россия.

ФОТО: Sebastian Scheiner / AP

В Тель-Авиве отгремел песенный конкурс «Евровидение-2019», в котором победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Артист от Эстонии Виктор Кроне занял лишь 19 место, а вот Россия и Лазарев на третьем месте. 

Недавно стали известны точные баллы, которые поставили зрители разных стран. Мы решили внимательно рассмотреть баллы Эстонии и России. 

Нашей стране на конкурсе никто не дал 12 баллов, ни члены жюри, ни зрители. Максимальный балл Эстонии - 10. И вот от кого: 

ФОТО: eurovision.tv

А вот как распределились баллы Эстонии на песенном конкурсе. Слева баллы зрителей, справа - баллы жюри. 

ФОТО: eurovision.tv

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