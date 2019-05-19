«К сожалению, на первом все уже продано»: Ержан Максим высмеял шоу «Голос.Дети»

11-летний Ержан Максим участвовал в шоу «Голос. Дети» и являлся явным фаворитом аудитории. Однако в финале конкурса, который прошел в конце апреля, победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая вернулась на проект благодаря зрительскому голосованию. После оглашения победителя поклонники проекта возмутились результатами. Семью Алсу обвинили в подкупе голосов. Многие артисты и звезды отечественной эстрады негативно высказывались относительно всей ситуации. Страсти начали постепенно утихать, так как объявили новое голосование.

В Казахстане вышел неоднозначный рекламный ролик строительной компании, которая возводит жилищные комплексы. В нем Ержан снялся вместе с мамой. В рекламе он говорит о том, что влюбился в дом и спрашивает, можно ли купить квартиру на первом этаже. Ему отвечают: «На первом все уже продано».

«Эх, опять», — с сожалением произносит мальчик.

Реакция на видео, которое уже собрало двести тысяч просмотров, не заставила долго ждать. Многие начали обвинять семью мальчика в провокации. Мама певца Гульмира Алибек высказалась о том, что они даже не знали, что таким образом строительная фирма хочет сыграть на их «беде». «Когда мы пришли, то даже не знали, что нам надо делать и говорить. Нам подсказывали. Мы и не подозревали, что в слова может быть вложен двойной смысл. Только начали понимать, когда увидели сам ролик», — прокомментировала мама Ержана, которая также появилась в видео.