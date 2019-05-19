На Мадонну набросились за отвратительное выступление, но есть кое-что еще плохое...

Дива исполнила только две песни - Like a Prayer и новую, Future, с ее 14-го альбома, который выходит в следующем месяце, пишет Mignews.com.

Мадонна пела вместе с американским рэппером Кавабу. Израильская публика выражает крайнее разочарование ее перфомансом.

Во время исполнения Like a Prayer Мадонна фальшивила. Во время исполнения Future на сцене двигались два танцора, на спине у одного из них был флаг Израиля, у второго - Палестины.

Вторая композиция была исполнена под фонограмму.

Это прямо противоречило соглашению с Европейской Бродкастинговой Корпорацией и корпорацией КАН. Танцоры в такой одежде появились на репетициях, и такая идея не была одобрена, говорится в заявлении корпорации.

Танцоры Мадонны с флагами Израиля и Палестины ФОТО: AFP/Scanpix

В израильских социальных сетях обрушились с уничижительной критикой на Мадонну: “Неприятно это сказать, но английский Люси Аюб - лучше , чем у Мадонны”, “Ей за это заплатили 1,3 миллиона долларов? За что?”, “Фальшивить - большой позор для такого исполнителя, как Мадонна… но ей 60 лет и она все еще чемпион”, “Мадонна нас ужалила”, “Мир отомстил нам за самое ужасное представление Мадонны. За нас не голосовали”? , "Верните нам наши деньги".

Депутат Кнессета Михаль Шир (Ликуд) прокомментировала провокацию певицы Мадонны на конкурсе Eurovision.

Шир заявила: “Все уважение к организации образцового мероприятия было стерто в один момент. Я не знаю, кто за это несет ответственность, но этот флаг - организации, убившей десятки тысяч израильтян. С каких пор легитимно демонстрировать его на представления Израильской Бродкастинговой Корпорации? Я жду, что ответственные за этот провал будут наказаны. Есть предел и нашему терпению”.

Европейская Бродкастинговая Корпорация заявила: “Этот элемент представления не был частью репетиций, одобренных Корпорацией и КАН. «Евровидение» - неполитическое мероприятие, и Мадонна об этом знает”.

Мадонна была не единственным провокатором на «Евровидении». Во время финала члены исландской делегации трясли палестинскими флагами. «Евровидение» издало заявление, в котором говорится, что «последствия этой акции будут обсуждены на заседании исполнительного совета».

Zero points to Madonna. #ESC2019 #eurovision

Why did half the contestants tonight have better vocals then fuckin MADONNA #eurovision pic.twitter.com/D3CqsAbTGJ — ESCViking | 🇲🇰🇦🇺 (@ESCViking) May 18, 2019