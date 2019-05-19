Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 мая 2019 года

Аркан «Повешенный» говорит о временных трудностях, возникших из-за неверного выбора или опрометчивых решений. Их важно преодолеть, чтобы продолжить путь, а также вынести для себя уроки. Они помогут исключить подобные промахи в будущем.

Скорпион

«Сила» указывает на период, когда Скорпионы в короткий срок могут достичь целей, найти способ развиваться в выбранном направлении и преодолевать трудности без особых усилий. Совет карты — верить в свои силы и перестать следовать стереотипам.

Аркан «Отшельник» говорит Скорпионам о важности решения вопросов здесь и сейчас. По этому Аркану сложности на пути к благополучию возникают из-за нерешительности или дел, тянущихся из прошлого. В них важно поставить точку, чтобы в жизнь приходили новые позитивные события.

Аркан «Умеренность» сулит Скорпионам избавление от трудностей, если они будут соблюдать правило золотой середины, исключат спешку и будут принимать взвешенные решения. По этой карте дела в основном продвигаются неторопливо, но это дает возможность исключить ошибки и промахи.

Стрелец

Аркан «Колесо фортуны» сообщает Стрельцам о неожиданном повороте судьбы, к которому стоит быть готовыми. По этой карте происходят позитивные перемены, появляется возможность справиться со всем, что было обещано или запланировано.

Карта «Влюбленные» указывает на важность принятия решений сердцем. По этому Аркану Стрельцы смогут выбрать для себя приемлемый путь, который пройдут самостоятельно, полагаясь на интуитивные решения.

«Отшельник» указывает на важность сделать передышку, решить необходимые вопросы и запастись внутренними резервами. По этому Аркану вдумчивое углубление в себя поможет понять, какие именно шаги нужно предпринять, чтобы избежать неприятностей и проблем на пути к благополучию.

Козерог

«Императрица» говорит о мудрости и отсутствии спешки. Козерогам в начале недели не стоит торопить события, которые идут своим чередом. Анализ сложившейся ситуации поможет принять правильные решения, избавиться от груза проблем и найти способ достичь того, что было запланировано.

Аркан «Колесница» указывает Козерогам на то, что они смогут без промедления достичь целей, если не будут ждать удобного случая. Карта говорит о необходимости активно участвовать во всем, что происходит в жизни, чтобы понять, какой путь приведет к успеху, и пройти по нему.

Позитивный Аркан «Солнце» говорит о счастливом периоде жизни, когда Козероги смогут преодолеть сомнения, избежать неприятностей и получить добрые новости. По этой карте легко происходит примирение сторон, поэтому Козероги смогут поставить точку в конфликте или разногласии как в личной, так и в деловой жизни.

Водолей

Аркан «Башня» указывает Водолеям на возможность выйти из рамок, которые стали тесными. Совет карты — не останавливаться и покорять новые цели, не сомневаться в своих силах и противостоять лени, которая может стать причиной множества неудач.

Совет карты «Отшельник» для Водолеев — на время остановить бег, углубиться в себя и найти ответы на насущные вопросы. Так Водолеи смогут проанализировать прошлые промахи и исключить появление схожих неприятных ситуаций в будущем.

Аркан «Влюбленные» всегда означает выбор, который предстоит сделать самостоятельно, полагаясь на интуицию. Не всегда карта указывает на личные отношения, но часто — на важность пожертвовать чем-то ради дальнейшего благополучия.

Рыбы

Карта «Влюбленные» указывает Рыбам на необходимость сделать ответственный шаг, принять важное решение, жертвуя чем-то для достижения большего. В вопросах об отношениях карта не дает однозначного прогноза — все зависит от выбора и решений, но сулит удачу.

«Отшельник» призывает Рыб к временной приостановке дел. Необходимая в жизни пауза поможет Рыбам собраться с мыслями, разрешить трудные вопросы и найти верный путь к успеху, своевременно отказавшись от ложных целей.