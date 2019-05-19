Таро-прогноз на неделю с 20 по 26 мая 2019 года

Еженедельный таро-прогноз содержит подсказки, которые помогут знакам Зодиака избежать неприятностей на грядущей неделе. Благодаря старшим Арканам в период с 20 по 26 мая каждый сможет принять верное решение и прийти к успеху.
Последний месяц весны подходит к концу, и уже видны первые итоги нового 2019 года. Тем, кто планирует новые глобальные дела, а также тем, кто ищет способы побыстрее завершить начатое ранее, помогут советы карт таро. Старшие Арканы в раскладе для знаков Зодиака указывают на события, которые могут произойти. Это значит, что от решения конкретного человека обстоятельства могут измениться, поэтому важно не торопиться с выводами и просчитать риски. Все это поможет ловко обойти препятствия на пути к заветной цели. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют каждому из знаков Зодиака не просто познакомиться с прогнозом, но и примерить ситуацию на себя, чтобы точно знать, какие именно события описывают старшие Арканы.
Овен
«Императрица» указывает Овнам на возможность направить энергию в русло творчества, развить новые таланты и с их помощью покорить недоступные ранее вершины. По этой карте Овны смогут также разобраться с делами, связанными с домом: начать или завершить ремонт, приобрести необходимые вещи, переехать или купить жилье.
Аркан «Суд» предвещает освобождение от проблем. Овны в середине недели смогут поставить точку в спорном деле, отстоять свою правоту и избавиться от тяжкого груза. По этому Аркану в их жизни начнут происходить перемены в лучшую сторону, а неприятности останутся за спиной.
«Правосудие» указывает Тельцам на то, что за все поступки и слова нужно нести ответственность. Любое действие должно быть взвешенным и объективным, иначе в будущем не избежать множества проблеми препятствий на пути к счастью.
Аркан «Звезда» сулит Тельцам приятные новости и отсутствие трудностей на пути. По этой карте важно лишь не отвлекаться от дел, чтобы избежать досадных промахов, а также отказаться от разглашения замыслов, чтобы неприятели не смогли навредить.
Аркан «Дурак» предупреждает Тельцов о том, что они могут попасть в непредвиденную ситуацию, если не будут внимательно следить за делами или словами. По этой карте кажущееся затишье может смениться бурей, если выполнять задачи спустя рукава.
По карте «Сила» в начале недели Близнецам предстоит справиться со своими эмоциями, чтобы необдуманными словами или действиями не навредить собственному будущему. Совет карты — уверенно идти к своей цели, не забывая о честности и справедливости.
Аркан «Башня» указывает на необходимость попрощаться со старыми привычками. Близнецам предстоит раздвинуть рамки, которыми они ограничивают собственное развитие. По этой карте важно понять, что прошлое должно остаться позади, а не становиться препятствием на пути к новым достижениям.
Главный совет карты «Император» заключается в том, что Близнецам нужно критично относиться к себе, а не к окружающим, следить за своим поведением и не допускать недостойных поступков. По этому Аркану появляется возможность наладить все сферы жизни, если исключить тщеславие.
Рак
По карте «Верховная жрица» Ракам важно не только анализировать события, но и внимательно прислушаться к внутреннему голосу. Благодаря интуиции они смогут избежать неприятностей, а также отказаться от принятия заведомо неверных решений, ведущих в тупик или отдаляющих от поставленной цели.
Аркан «Император» указывает Ракам на возможность преодолеть трудности как в деловой, так и в личной жизни. Советы этой карты — идти своим путем, трезво оценивать силы и не пытаться переложить ответственность на чужие плечи.
В начале недели у Львов дела существенно замедлятся, судя по карте «Повешенный». Аркан указывает на важность исправления или предотвращения ошибок, которые отдаляют от цели, а также призывает Львов к бдительности. Это поможет справиться со сложными задачами в отведенный для этого срок.
«Луна» указывает на страхи и сомнения, которые становятся препятствием. Львам важно сделать важный и ответственный шаг в неизвестность, чтобы понять, что именно ждет за поворотом. Решиться на него Львам помогут упражнения, направленные на тренировку силы воли.
По Аркану «Колесница» в конце недели Львы смогут преодолеть все препятствия и подготовиться к переменам. Они обязательно произойдут, если верить в лучшее и привлекать желаемое силой мысли.
Дева
«Отшельник» сулит Девам стабильность, если они смогут освободиться от всего лишнего, оставить устаревшие цели и найти время для работы над ошибками. По этой карте начало недели — не лучшее время для деловых контактов и заключения договоренностей, которые могут не оправдать возложенных на них ожиданий.
«Колесница» сулит позитивные перемены. По этой карте Девы смогут реализовать свой потенциал, открыть новые грани талантов, что поможет быстро преодолеть трудности и найти выход из сложившейся ситуации благодаря совершенно новому подходу.
Весы
Весам в начале недели по карте «Луна» важно преодолеть собственные сомнения и решиться на ответственный шаг. Только так Весы смогут справиться с препятствиями, продолжить или начать путь к новым завоеваниям и личным успехам.
«Дурак» указывает на счастливую случайность, когда Весы смогут сорвать куш, если будут обращать внимание на мелочи. Внимание к тому, что происходит вокруг, поможет им открыть дверь, ведущую к благополучной жизни.
Аркан «Повешенный» говорит о временных трудностях, возникших из-за неверного выбора или опрометчивых решений. Их важно преодолеть, чтобы продолжить путь, а также вынести для себя уроки. Они помогут исключить подобные промахи в будущем.
Скорпион
Аркан «Отшельник» говорит Скорпионам о важности решения вопросов здесь и сейчас. По этому Аркану сложности на пути к благополучию возникают из-за нерешительности или дел, тянущихся из прошлого. В них важно поставить точку, чтобы в жизнь приходили новые позитивные события.
Аркан «Умеренность» сулит Скорпионам избавление от трудностей, если они будут соблюдать правило золотой середины, исключат спешку и будут принимать взвешенные решения. По этой карте дела в основном продвигаются неторопливо, но это дает возможность исключить ошибки и промахи.
Стрелец
Аркан «Колесо фортуны» сообщает Стрельцам о неожиданном повороте судьбы, к которому стоит быть готовыми. По этой карте происходят позитивные перемены, появляется возможность справиться со всем, что было обещано или запланировано.
Карта «Влюбленные» указывает на важность принятия решений сердцем. По этому Аркану Стрельцы смогут выбрать для себя приемлемый путь, который пройдут самостоятельно, полагаясь на интуитивные решения.
«Отшельник» указывает на важность сделать передышку, решить необходимые вопросы и запастись внутренними резервами. По этому Аркану вдумчивое углубление в себя поможет понять, какие именно шаги нужно предпринять, чтобы избежать неприятностей и проблем на пути к благополучию.
Козерог
«Императрица» говорит о мудрости и отсутствии спешки. Козерогам в начале недели не стоит торопить события, которые идут своим чередом. Анализ сложившейся ситуации поможет принять правильные решения, избавиться от груза проблем и найти способ достичь того, что было запланировано.
Аркан «Колесница» указывает Козерогам на то, что они смогут без промедления достичь целей, если не будут ждать удобного случая. Карта говорит о необходимости активно участвовать во всем, что происходит в жизни, чтобы понять, какой путь приведет к успеху, и пройти по нему.
Позитивный Аркан «Солнце» говорит о счастливом периоде жизни, когда Козероги смогут преодолеть сомнения, избежать неприятностей и получить добрые новости. По этой карте легко происходит примирение сторон, поэтому Козероги смогут поставить точку в конфликте или разногласии как в личной, так и в деловой жизни.
Водолей
Аркан «Башня» указывает Водолеям на возможность выйти из рамок, которые стали тесными. Совет карты — не останавливаться и покорять новые цели, не сомневаться в своих силах и противостоять лени, которая может стать причиной множества неудач.
Совет карты «Отшельник» для Водолеев — на время остановить бег, углубиться в себя и найти ответы на насущные вопросы. Так Водолеи смогут проанализировать прошлые промахи и исключить появление схожих неприятных ситуаций в будущем.
Аркан «Влюбленные» всегда означает выбор, который предстоит сделать самостоятельно, полагаясь на интуицию. Не всегда карта указывает на личные отношения, но часто — на важность пожертвовать чем-то ради дальнейшего благополучия.
Рыбы
Карта «Влюбленные» указывает Рыбам на необходимость сделать ответственный шаг, принять важное решение, жертвуя чем-то для достижения большего. В вопросах об отношениях карта не дает однозначного прогноза — все зависит от выбора и решений, но сулит удачу.
«Отшельник» призывает Рыб к временной приостановке дел. Необходимая в жизни пауза поможет Рыбам собраться с мыслями, разрешить трудные вопросы и найти верный путь к успеху, своевременно отказавшись от ложных целей.
«Сила» говорит о возможности справиться со всеми трудностями разом, если к выходным дням проявить твердость характера и не поддаваться на провокации со стороны. Критическое мышление и желание достичь запланированного поможет Рыбам справиться с любыми препятствиями.