Солистка группы Spice Girls Мел Би ослепла после лазерной хирургии

Солистка легендарной поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, была госпитализирована в Лондоне. После лазерной хирургии певица перестала видеть сначала только левым глазом, а после сообщила врачам, что полностью ослепла. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации издания, артистка была доставлена в больницу с повязкой на глазах, и там заявила, что абсолютно ничего не видит.