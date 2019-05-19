Инвестор Анна Кульп: «Что не так в Америке?»

Недавно Анна с семьей - мужем и дочерью - несколько месяцев жили в Калифорнии. «Готовим к открытию два проекта в Америке, прожили месяц для подготовки, консультирования у юристов-бухгалтеров, а заодно подглядели их нравы», - рассказала Анна.

Своими наблюдениями за жизнью в США Анна Кульп поделилась с limon.ee и озаглавила путевые заметки «Что не так с Америкой?». Писала Анна в Калифорнии, что называется, по горячим следам.

«Хотя я бы уже сформулировала по-другому: «Что не так с Прибалтикой, пипл?» - Смеется Анна.

Напишу о своем опыте, что сначала удивило, но моментально вошло в привычку.

Американцы постоянно говорят sorry. Еще на ногу не наступил, а уже трижды сорькнул. Только собирается в магазине мимо проехать и снова трижды sorry. Моя неугомонная дочь будет лететь, не разбирая дороги, а я за ней, уже вся в мыле, краснея, и со всех сторон слышу: sorry, sorry, sorry. Если Оливию не видно, по этим «сорри» можно отследить ее путь. Три дня мне неловко было (что ж они извиняются???), а теперь сама сорькаю, как только соберусь пройти мимо (окей, пробежать мимо).

Американцы улыбаются и начинают разговор. В очереди. На светофоре. Около дома. Везде. Смотрят в глаза и щедро раздают комплименты. В основном достается Оливии, но и мне перепадает. Я в сторис рассказывала уже. Прям представляю, как стою на светофоре на улице Виру, эстонец ко мне поворачивается и, улыбаясь, спрашивает, как у меня дела. Ты-дынц! Это я бы в обморок упала. А в Калифорнии совершенно нормально поболтать на переходе, пока красный. Вот я удивлялась прям до вечера, угомониться не могла.

В магазине на все товары налог добавляется на кассе. То есть, если на булочку наскреб два доллара, то на кассе влипнешь на налог. Причем он разный в каждом штате, а порой в городах штата тоже разный. У нас так обычно: «Оооо! Это крутой корректор, и всего 35$ (это я шиплю на весь магазин)». И каждый раз за спиной слышу мужнино «плюс налог, плюс налог, плюс налог». Я наблюдаю налоги от 8.25% до 9.5% в зависимости от города.

Но есть и любопытное! Вот если вы рванули в долгий путь к каньонам и решили вдоль дороги прикупить мандаринов - налог будет нулевой. Я так расценила: нет города, нет городского налога.

Ванная и душ - отдельная песня. Сам душ прикручен к потолку. Почти всегда и везде. Взрослые, ясное дело, привыкли. А малышка получила надувную ванну.

Но до сих пор не ясно, неужели американки не моют голову отдельно, внаклонку?