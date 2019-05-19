Инвестор Анна Кульп: «Что не так в Америке?»
Анна Кульп - амбассадор международного женского бизнес-сообщества WOMEN AROUND, предприниматель, инвестор, блогер и путешественница.
«С 2019 года я направила фокус на инвестирование. Мои предпочтения в этом бизнесе - недвижимость за границей и портфель акций, - рассказывает Анна. - На сегодняшний день я являюсь основателем, учредителем, соучредителем и руководителем шести компаний абсолютно разных направлений и еще бОльшим количеством проектов, что делает мой опыт исключительным. Именно будучи практиком продаж, я создала несколько авторских тренинговых программ, помогающих людям освоить эти интереснейшие навыки, полюбить свою работу и повысить свое благосостояние».
Недавно Анна с семьей - мужем и дочерью - несколько месяцев жили в Калифорнии. «Готовим к открытию два проекта в Америке, прожили месяц для подготовки, консультирования у юристов-бухгалтеров, а заодно подглядели их нравы», - рассказала Анна.
Своими наблюдениями за жизнью в США Анна Кульп поделилась с limon.ee и озаглавила путевые заметки «Что не так с Америкой?». Писала Анна в Калифорнии, что называется, по горячим следам.
«Хотя я бы уже сформулировала по-другому: «Что не так с Прибалтикой, пипл?» - Смеется Анна.
Напишу о своем опыте, что сначала удивило, но моментально вошло в привычку.
Американцы постоянно говорят sorry. Еще на ногу не наступил, а уже трижды сорькнул. Только собирается в магазине мимо проехать и снова трижды sorry. Моя неугомонная дочь будет лететь, не разбирая дороги, а я за ней, уже вся в мыле, краснея, и со всех сторон слышу: sorry, sorry, sorry. Если Оливию не видно, по этим «сорри» можно отследить ее путь. Три дня мне неловко было (что ж они извиняются???), а теперь сама сорькаю, как только соберусь пройти мимо (окей, пробежать мимо).
Американцы улыбаются и начинают разговор. В очереди. На светофоре. Около дома. Везде. Смотрят в глаза и щедро раздают комплименты. В основном достается Оливии, но и мне перепадает. Я в сторис рассказывала уже. Прям представляю, как стою на светофоре на улице Виру, эстонец ко мне поворачивается и, улыбаясь, спрашивает, как у меня дела. Ты-дынц! Это я бы в обморок упала. А в Калифорнии совершенно нормально поболтать на переходе, пока красный. Вот я удивлялась прям до вечера, угомониться не могла.
В магазине на все товары налог добавляется на кассе. То есть, если на булочку наскреб два доллара, то на кассе влипнешь на налог. Причем он разный в каждом штате, а порой в городах штата тоже разный. У нас так обычно: «Оооо! Это крутой корректор, и всего 35$ (это я шиплю на весь магазин)». И каждый раз за спиной слышу мужнино «плюс налог, плюс налог, плюс налог». Я наблюдаю налоги от 8.25% до 9.5% в зависимости от города.
Но есть и любопытное! Вот если вы рванули в долгий путь к каньонам и решили вдоль дороги прикупить мандаринов - налог будет нулевой. Я так расценила: нет города, нет городского налога.
Ванная и душ - отдельная песня. Сам душ прикручен к потолку. Почти всегда и везде. Взрослые, ясное дело, привыкли. А малышка получила надувную ванну.
Но до сих пор не ясно, неужели американки не моют голову отдельно, внаклонку?
В общественных туалетах на дверях кабинки щели по одному сантиметру с каждой стороны (уж простите меня за этот пункт). Сначала смущает, а потом думаешь: нормально, нечего рассиживаться.
Узкопрофильные шоурумы. От подушек до плитки в ванную. Есть, конечно, и общие магазины, но если серьезно озадачиться, то - в шоурум и выбирать-выбирать-выбирать. Не разгадала еще эту систему. Но разгадаю.
Меры измерений, дозы, штуки... Вместо литров - галлоны, вместо километров - мили и футы, вместо десятка - дюжина. Первый раз за рулем я вздрагивала, когда тетя в навигаторе оповещала, что через две мили надо съезжать к выходу (exit). Хорошо, что рядом был переводчик навигатора и счетчик калорий... Нет! Километров. А со второго раза просто перестаешь считать и едешь в милях, заправляешься в галлонах. Вот фаренгейты я еще не очень приспособила, но уже запомнила, что моя комфортная - 70.
В Калифорнии все неместные. И все свои. Вот это прямо на злобу дня. И мне по-настоящему обидно за крохотную страну (я отсюда вижу, какая она крохотная, Эстония). Какого черта делят на своих-чужих??? Ааай! Прям всех бы сюда! Настолько разнонациональный штат! Ну такие разные люди и все свои. Свои! Понимаете?!
Улыбаются, общаются, дети вокруг бегают, и все на одной волне. Как это так у них получается? Вот стоишь рядом в этой мешанине из языков, культур, национальностей, роста, привычек, смеха - и тащишься!!!
Первый час, правда, тупишь. Прибалт, что уж... потом еще полчасика стесняешься и мысленно думаешь: блииин, они даже не знают, где это - Эстония.
А потом просто улыбаешься во все зубы (американская тема) и говоришь: хай, гайз! И понеслась.