Инвестор Анна Кульп: «Что не так в Америке?»

Американцы постоянно говорят sorry. Еще на ногу не наступил, а уже трижды сорькнул. Только собирается в магазине мимо проехать и снова трижды sorry. Моя неугомонная дочь будет лететь, не разбирая дороги, а я за ней, уже вся в мыле, краснея, и со всех сторон слышу: sorry, sorry, sorry. Если Оливию не видно, по этим «сорри» можно отследить ее путь. Три дня мне неловко было (что ж они извиняются???), а теперь сама сорькаю, как только соберусь пройти мимо (окей, пробежать мимо).