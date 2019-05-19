Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»

Муслим Магомаев - один из самых известных эстрадных певцов. Композиции «Синяя вечность» и «Лучший город земли» прославили его на весь Советский Союз, сделав суперзвездой. На протяжении долгих лет он гастролировал с концертами и был любимцем публики.

Всесоюзная слава, бархатный голос, невероятная мужская энергетика — все это привлекало женщин к Магомаеву. Даже сейчас, спустя 11 лет после его смерти, о романах Муслима ходят легенды и на телевидении с завидной регулярностью появляются «внебрачные дети», которые пытаются доказать родство со звездой.

Именно это подтолкнуло Марину, единственную дочь артиста, пообщаться с журналистами, хотя она не любит публичности и уже много лет живет в Америке. По ее словам, за эти годы ей пришлось выслушать множество небылиц и сплетен о себе и отце.

«Говорили, что я уехала в Америку поскольку не могла терпеть жену отца Тамару Синявскую. Но это не так — я уехала, потому что вышла замуж», — признается Марина.

Дочь Магомаева Марина // Фото: Кадр из программы

Дочка Магомаева особо подчеркнула, что с последней женой музыканта ее связывают дружеские отношения — они часто созваниваются и обсуждают личные темы. Кроме того, Синявская совершенно спокойно общается и с первой супругой Магомаева Офелией — женщины смогли найти общий язык и прекрасно ладят между собой.

Марина вспомнила, что ее родители расстались по обоюдному согласию без взаимных обвинений и обид. Офелия просто почувствовала, что муж становится знаменитым и вскоре у него начнется гастрольная жизнь, но сама в ней участвовать не хотела.

«Я бы тоже не смогла, когда муж на концертах, а я дома. Они расстались в 1963 году, папе мешала семья», — признается дочь.

Когда в 70-х годах Муслим Магометович познакомился с оперной звездой Тамарой Синявской, у них завязался бурный роман, который перерос в брак. Много лет спустя Магомаев говорил: «У меня было три любви: музыка, дочь и Тамара».

Тамара Ильинична невольно свела дочь Магомаева с будущим супругом — музыкантом Александром Козловским, сыном Геннадия Козловского, который участвовал в создании песни «Синяя вечность». В начале 90-х певец уехал в Америку, а через десять лет позвонил Тамаре и попросил номер телефона падчерицы. Влюбленные встретились, вместе поехали в Америку, где поняли, что жить не могут друг без друга. Мужчина решил сделать все по правилам и отправился просить руки и сердца Марины к Магомаеву.

«Приехал, и мы всю ночь сидели, разговаривали. Это были очень умные вопросы, рассказы о детстве Марины. В конце Муслим спросил: «Ты уверен, что хочешь это сделать? У нее очень сложный характер», — вспоминает Козловский.

Дочь Магомаева Марина с мужем // Фото: Кадр из программы

Магомаев благословил молодых на брак и всячески помогал им. Он души не чаял в любимом внуке Аллане, которого видел маленьким. Юноша мечтает связать свою жизнь с музыкой, но становиться великим артистом не планирует. В семье бережно хранят видеозаписи, которые Муслим и Тамара присылали им на праздники. По словам Марины, их союзу могут позавидовать все.