«Кожа, как в 80 лет»: Дарья Пынзарь испугала поклонников последствиями пластики

Дарья Пынзарь давно не является участницей «Дома-2», но остается довольно известной персоной. В последнее время девушка привлекает внимание публики бесконечным «улучшайзингом». Она уже увеличивала себе грудь, делала контурную пластику губ, удаляла комки Биша, увлеклась «уколами красоты». Совсем недавно Даша сделала круговую подтяжку лица – и это в 33 года.

А теперь экс-звезда «Дома-2» похвасталась в Instagram результатами недавно сделанного плазмолифтинга – омолаживающей процедуры, предполагающей инъекции собственной крови пациента. «Я еще не раз вернусь», - пообещала Пынзарь клинике, в которой проходила сеанс плазмолифтинга. Этот пост по-настоящему взбесил ее подписчиков.

Комментаторы недоумевают: как можно в 33 года делать такое огромное количество спорных бьюти-процедур и пластических операций? «Проще поменять тебя на биоробота», - сострил один из подписчиков.

Другие считают, что Пынзарь стала совершенно неинтересна (весь круг ее увлечений свелся к тюнингу и нарядам), выглядит абсолютно неестественно и растеряла всю свою природную прелесть.

«Это сделала, там отрезала, тут подколола. Совсем крыша едет?», «Даше надо в психиатрическую больницу обратиться за медицинской помощью, чтобы ей мозги поставили на место!», «Эти все мезолифтинги, ваша кожа уже старая как у 80-летней бабки», - ужасаются комментаторы.

Дарья Пынзарь ФОТО: Instagram