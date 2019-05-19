«Кожа, как в 80 лет»: Дарья Пынзарь испугала поклонников последствиями пластики

Бывшая звезда «Дома-2» не на шутку увлеклась тюнингом – подписчики всерьез опасаются за ее психическое здоровье, пишет Экспресс-газета.
А теперь экс-звезда «Дома-2» похвасталась в Instagram результатами недавно сделанного плазмолифтинга – омолаживающей процедуры, предполагающей инъекции собственной крови пациента. «Я еще не раз вернусь», - пообещала Пынзарь клинике, в которой проходила сеанс плазмолифтинга. Этот пост по-настоящему взбесил ее подписчиков.
Комментаторы недоумевают: как можно в 33 года делать такое огромное количество спорных бьюти-процедур и пластических операций? «Проще поменять тебя на биоробота», - сострил один из подписчиков.
Другие считают, что Пынзарь стала совершенно неинтересна (весь круг ее увлечений свелся к тюнингу и нарядам), выглядит абсолютно неестественно и растеряла всю свою природную прелесть.
«Это сделала, там отрезала, тут подколола. Совсем крыша едет?», «Даше надо в психиатрическую больницу обратиться за медицинской помощью, чтобы ей мозги поставили на место!», «Эти все мезолифтинги, ваша кожа уже старая как у 80-летней бабки», - ужасаются комментаторы.
Буквально вчера Пынзарь бросила своего сына Давида в его день рождения и улетела из Турции в Москву… ради очередной подтяжки лица.