Александр Серов потратил 70 000 евро на свадьбу дочери

Свадьба Мишель Серовой ФОТО: Instagram

26-летняя Мишель Серова привыкла держать личную жизнь в секрете, поэтому она предпочитала не рассказывать об отношениях со своим избранником Романом. Неделю назад дочь музыканта тайно расписалась с возлюбленным. Тогда на скромную церемонию пара пригласила лишь близких родственников и нескольких друзей. Роскошный праздник в честь бракосочетания был назначен на 18 мая.

На мероприятии невеста появилась в белоснежном платье с пышной юбкой. К алтарю, украшенному розовыми цветами, Мишель проводил отец. На росписи пары в ЗАГСе Александр Серов не смог присутствовать. Однако заботливый папа сразу пообещал, что обязательно посетит банкет. По информации программы «Ты не поверишь!», торжество, устроенное в одной из залов гостиницы Four Seasons, обошлось музыканту в 70 000 евро.

Помимо родственников пары на мероприятии появились и звезды. Так, первый свадебный танец Мишель и Роман исполнили под композицию «Я люблю тебя до слез», которую спел Игорь Николаев. Из звездных гостей на свадьбе был замечен и давний друг Александра Серова Игорь Крутой.

«Я помню, как мы встретились с Сашей в Нью-Йорке в ресторане. Он сказал: «Сегодня у меня родилась дочь, и я назову ее Мишель». Я хочу пожелать, чтобы вы прожили долгую счастливую жизнь», — поделился эмоциями композитор.

На мероприятии присутствовало 150 человек. Гостей угощали холодными закусками, фуагра, перепелкой, котлетами из краба: все в традициях звезд российского шоу-бизнеса. Ночь молодожены тоже провелит в одном из лучших номеров в отеле. Бриллиантовое кольцо весом в три карата обошлось возлюбленному Мишель в 28 000 евро. 32-летний Роман является успешным бизнесменом, и поэтому привык радовать избранницу дорогими подарками.

Посетившая мероприятие Катя Лель выложила в Instagram свадебный танец жениха и невесты.

А на кадрах другого видеоролика Мишель Серова уже танцует со своим знаменитым отцом под песню, которую для них исполняет Катя Лель.

«Какое счастье сегодня было петь для Вас, мои любимые», — озаглавила пост Катя Лель.