Блогер подарила себе на 12-летие BMW за 165 000 евро

Звезда соцсетей Наттанан Санунрат из Таиланда решила не мелочиться и купила себе на день рождения дорогой автомобиль — BMW стоимостью шесть миллионов батов (около 165 000 евро). Потому что может себе это позволить.

С четырех лет девочка занимается макияжем, благодаря чему стала популярна в соцсетях. Она публикует ролики на Youtube, где у школьницы около 300 000 подписчиков. И делится снимками в Instagram, там за ней следит более 50 000 человек. Сама Наттанан рассказывает, что однажды она просто наткнулась на мамину косметичку, и понеслось. Она решила стать визажистом, когда вырастет. Но уже сейчас еt приглашают на различные мероприятия, а год назад девочка даже продемонстрировала свои навыки на Неделе моды в Лондоне.