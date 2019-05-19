Блогер подарила себе на 12-летие BMW за 165 000 евро
Этой малышке всего 12, но она уже утерла нос многим, и мама и папа тут ни при чем, пи шет Лайф.
Звезда соцсетей Наттанан Санунрат из Таиланда решила не мелочиться и купила себе на день рождения дорогой автомобиль — BMW стоимостью шесть миллионов батов (около 165 000 евро). Потому что может себе это позволить.
С четырех лет девочка занимается макияжем, благодаря чему стала популярна в соцсетях. Она публикует ролики на Youtube, где у школьницы около 300 000 подписчиков. И делится снимками в Instagram, там за ней следит более 50 000 человек. Сама Наттанан рассказывает, что однажды она просто наткнулась на мамину косметичку, и понеслось. Она решила стать визажистом, когда вырастет. Но уже сейчас еt приглашают на различные мероприятия, а год назад девочка даже продемонстрировала свои навыки на Неделе моды в Лондоне.
И пусть Наттанан сама ещt не может водить машину, а ее ноги едва дотягиваются до педалей, это не помешало ей совершить серьезную покупку. Правда, пока девочке не исполнится 18, ездить на BMW будут мама и папа, которые во всех начинаниях, конечно, поддерживают свою умницу-дочь. По словам родителей, они ни в коем случае не давят на девочку. Такая уж она родилась — самостоятельная, серьезная и с деловой хваткой.