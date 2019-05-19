Голландский певец слукавил о своей ориентации ради победы на Евровидении

«Я думаю, секрет в том, чтобы не иметь секретов, быть открытым, быть собой и заниматься музыкой», — признался Лоуренс, выступивший в финале с песней Arcade. Он подчеркнул, что не знает, почему зрители «Евровидения» активно голосовали за него. Певец выразил надежду на то, что их вдохновили его музыка, стихи и история песни.

Но фанаты уверены — Дункан Лоуренс намеренно не афишировал свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса поклонниц. По информации инсайдера, продюсеры запретили распространять информацию об истинных сексуальных предпочтениях Лоуренса до подведения итогов финала музыкального конкурса, чтобы не потерять голоса настроенных консервативно зрителей.