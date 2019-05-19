Финская газета предлагает финнам не ехать в Таллинн из-за дороговизны и плохого обслуживания
В финских СМИ появились жалобы на то, что туристические поездки в Таллинн больше не интересуют финнов так сильно, как раньше. Главной причиной считается повышение цен до финского уровня, есть претензии и к уровню обслуживания, отмечает автор статьи. Он предлагает финнам отправиться в Выборг или Санкт-Петербург, считая это отличным решением. И его доводы вполне убедительны.
В связи с девальвацией рубля Россия стала очень выгодной страной для путешествий западного туриста. С нынешним уровнем цен два человека могут отдохнуть в Выборге на те же деньги, что и один человек в Таллине. Правда, дополнительным обременением является стоимость визы, но в Выборг и Санкт-Петербург можно посетить и без визы в рамках морского круиза, советует газета Kauppalehti, статью из которой предлагают ИноСМИ.
Сильнее всего преобразившийся Выборг пока нравится финским шопинг-туристам, которые наслаждаются выгодными ценами. В Выборге можно отремонтировать автомобиль, заполнить багажник дешевыми строительными материалами и насладиться выгодными услугами косметолога.