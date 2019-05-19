Финская газета предлагает финнам не ехать в Таллинн из-за дороговизны и плохого обслуживания

В связи с девальвацией рубля Россия стала очень выгодной страной для путешествий западного туриста. С нынешним уровнем цен два человека могут отдохнуть в Выборге на те же деньги, что и один человек в Таллине. Правда, дополнительным обременением является стоимость визы, но в Выборг и Санкт-Петербург можно посетить и без визы в рамках морского круиза, советует газета Kauppalehti, статью из которой предлагают ИноСМИ.