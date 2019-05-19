Вс, 19.05.2019
Экс-солистка «Стрелок» Юлия Беретта: «Мои самые любимые города – Таллинн, Рим и Нью-Йорк» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Финская газета предлагает финнам не ехать в Таллинн из-за дороговизны и плохого обслуживания

Финская газета предлагает финнам не ехать в Таллинн из-за дороговизны и плохого обслуживания
#впитерепить

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Санкт-Петербург. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

В финских СМИ появились жалобы на то, что туристические поездки в Таллинн больше не интересуют финнов так сильно, как раньше. Главной причиной считается повышение цен до финского уровня, есть претензии и к уровню обслуживания, отмечает автор статьи. Он предлагает финнам отправиться в Выборг или Санкт-Петербург, считая это отличным решением. И его доводы вполне убедительны.

В связи с девальвацией рубля Россия стала очень выгодной страной для путешествий западного туриста. С нынешним уровнем цен два человека могут отдохнуть в Выборге на те же деньги, что и один человек в Таллине. Правда, дополнительным обременением является стоимость визы, но в Выборг и Санкт-Петербург можно посетить и без визы в рамках морского круиза, советует газета Kauppalehti, статью из которой предлагают ИноСМИ.

Сильнее всего преобразившийся Выборг пока нравится финским шопинг-туристам, которые наслаждаются выгодными ценами. В Выборге можно отремонтировать автомобиль, заполнить багажник дешевыми строительными материалами и насладиться выгодными услугами косметолога.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ