В Африке неизвестный избил Шварценеггера во время раздачи автографов
Неизвестный сбил с ног знаменитого 71-летнего голливудского актера Арнольда Шварценеггера, применив прием каратэ во время раздачи автографов, рассказывает Topnews.
71-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер подвергся нападению во время своего визита в ЮАР. Инцидент произошел 18 мая в Йоханнесбурге, куда железный Арни прибыл в роли судьи на соревнования Arnold Classic Africa.
Момент атаки на знаменитость попал на камеру мобильного телефона. Как видно на кадрах, удар с двух ног был действительно настолько сильным, что Арни не смог удержаться на ногах и рухнул.
Подоспевшие охранник тут же скрутили нападавшего. Сейчас полиция выясняет мотивы нападения.
Сам Шварценеггер, к счастью, серьезно не пострадал и попросил фанатов не переживать за него. Артист заявил, что принял удар за обычное движение толпы.
«Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал трансляцию в снепчате», — написал он в Twitter.