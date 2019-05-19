В Африке неизвестный избил Шварценеггера во время раздачи автографов

Во время раздачи автографов неизвестный подбежал сзади и неожиданно, с разбега, ударом с двух ног, повалил актера на маты, после чего упал сам.

Момент атаки на знаменитость попал на камеру мобильного телефона. Как видно на кадрах, удар с двух ног был действительно настолько сильным, что Арни не смог удержаться на ногах и рухнул.

Подоспевшие охранник тут же скрутили нападавшего. Сейчас полиция выясняет мотивы нападения.

Сам Шварценеггер, к счастью, серьезно не пострадал и попросил фанатов не переживать за него. Артист заявил, что принял удар за обычное движение толпы.

«Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал трансляцию в снепчате», — написал он в Twitter.