Вс, 19.05.2019
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  • Полуголые красотки заводили публику! Смотрите, как беззастенчиво отрывались на юбилее ресторан Goodwin

Полуголые красотки заводили публику! Смотрите, как беззастенчиво отрывались на юбилее ресторан Goodwin

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Популярный мясной ресторан Таллинна Goodwin The Steakhouse отметил свое десятилетие грандиозным праздником в стиле 50-х годов.

На протяжении истории этого мясного ресторана его постоянными клиентам были многие именитые люди – маэстро Эри Клас, например, захаживал сюда несколько раз в неделю.

Стейк-хаус Goodwin был создан командой экспертов во главе с исполнительным директором сети Янаром Лаасом. Рестораны бренда Goodwin есть также в Хельсинки и Цюрихе. Goodwin не отступает от традиций и являет собой пример настоящего американского стейк-хауса. Тщательно продуманный классический интерьер, фантастические мясные блюда и широкий ассортимент морепродуктов. А венчает все это великолепие превосходная винно-коктейльная карта.

Команду Goodwin подбирала управяляющая  ресторана Наталья Тункай, а за кухню отвечает шеф-повар Евгений Карнаухов – он верен ресторану с первых дней, последние восемь лет занимая ответственную роль. 

Отправляясь в Goodwin, вовсе не обязательно быть прирожденным экспертом по мясу, ведь в ресторане клиента ждет профессиональная команда, члены которой проведут мясной ликбез. При желании клиент даже может выбрать мясо сам – поднос со стейками из свежей говядины принесут к столу.

Факты о стейк-хаусе Goodwin:

таллиннский ресторан посещает более 5000 человек ежемесячно.

За десять лет в Goodwin было подано свыше 120 000 кг говядины.

В месяц в стейк-хаусе Goodwin подают около 1000 кг свежей говядины.

Мясо преимущественно поставляется из Австралии, США и Новой Зеландии.В ресторане есть и морепродукты, а также жареная картошка с селедкой

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