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Анфиса Чехова показала упражнение из йоги в откровенном наряде
Соцсети захлебываются от восторга

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Анфиса Чехова

ФОТО: Instagram

Телеведущая продемонстрировала безупречную растяжку на очередном снимке в Instagram, пишет Пятый канал.

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова недавно сообщила своим подписчикам в соцсетях, что нашла для себя новое увлечение — йогу. С тех пор на странице звезды в Instagram регулярно появляются снимки с тренировок. Она рассказывает поклонникам о преимуществах этого занятий спортом и мотивирует заняться собой и своим телом.

Сегодня теледива дала фанатам очередной повод для зависти. Она продемонстрировала великолепную растяжку в довольно откровенном наряде, подчеркивающем все изгибы ее тела, чем вызвала шквал комплиментов со стороны комментаторов. Поклонники были восхищены потрясающей гибкостью Чеховой и, по традиции, захвалили ее фигуру.

Анфиса Чехова

ФОТО: Instagram

Многие, в свою очередь, отметили, что фотографии ведущей их подталкивают начать заниматься йогой.

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