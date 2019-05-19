Анфиса Чехова показала упражнение из йоги в откровенном наряде

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова недавно сообщила своим подписчикам в соцсетях, что нашла для себя новое увлечение — йогу. С тех пор на странице звезды в Instagram регулярно появляются снимки с тренировок. Она рассказывает поклонникам о преимуществах этого занятий спортом и мотивирует заняться собой и своим телом.