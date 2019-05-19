Анфиса Чехова показала упражнение из йоги в откровенном наряде
Телеведущая продемонстрировала безупречную растяжку на очередном снимке в Instagram, пишет Пятый канал.
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова недавно сообщила своим подписчикам в соцсетях, что нашла для себя новое увлечение — йогу. С тех пор на странице звезды в Instagram регулярно появляются снимки с тренировок. Она рассказывает поклонникам о преимуществах этого занятий спортом и мотивирует заняться собой и своим телом.
Сегодня теледива дала фанатам очередной повод для зависти. Она продемонстрировала великолепную растяжку в довольно откровенном наряде, подчеркивающем все изгибы ее тела, чем вызвала шквал комплиментов со стороны комментаторов. Поклонники были восхищены потрясающей гибкостью Чеховой и, по традиции, захвалили ее фигуру.
Многие, в свою очередь, отметили, что фотографии ведущей их подталкивают начать заниматься йогой.