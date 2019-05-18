12 баллов для Лазарева не будет: жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения»

Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом песенного конкурса "Евровидение" за утечку информации о голосовании по итогам первого полуфинала. Об этом сообщается на посвященном "Евровидении" сайте Eurovoix со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU). Запрет касается только профессионального жюри и не распространяется на зрителей.
Санкции в отношении Белоруссии - неприятная новость для России, чьим конкурсантам республика обычно отдает максимальное число баллов во время голосования, пишет Newsru.com.
Причиной дисквалификации белорусского жюри стало интервью порталу Tut.by, опубликованное 15 мая. В нем представители Белоруссии рассказали, участникам из каких стран отдали самые высокие баллы. По правилам "Евровидения", тайну голосования в полуфиналах нельзя раскрывать до окончания конкурса.
Председатель белорусского жюри Валерий Пригун рассказал, что жюри практически единогласно определило трех победителей, а при распределении 8-10 мест начались споры, передает "Комсомольская правда". После звонка представителей Белтелерадиокомпании, которые получили претензии от организаторов "Евровидения", Tut.by удалил материал.
"Tut.by приносит свои искренние извинения всем поклонникам данного шоу. К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил конкурса. В противном случае подобный материал никогда бы не появился у нас на портале. Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри", - объяснили в редакции издания.